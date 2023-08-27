الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

مرموش يسجل هدفا قاتلا في تعادل فرانكفورت وماينز بالدوري الألماني ( فيديو )

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

تعادل فريق ماينز مع نظيره آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميوا أرينا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني - البوندسليجا.

أهداف مباراة آينتراخت فرانكفورت وماينز في الدوري الألماني 

سجل هدف ماينز في الشوط الأول اللاعب جاي سونج لي عن طريق ضربة رأسية في الدقيقة 25، بينما سجل هدف آينتراخت فرانكفورت اللاعب عمر مرموش في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

 

 

مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام ماينز 

وكان النمساوي أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه ماينز، على ملعب ميوا أرينا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني - البوندسليجا.

وكان فرانكفورت، فاز في الجولة الأولى على نظيره دارمشتات بهدف دون رد، وشارك عمر مرموش في الشوط الثاني بعدما بدأ اللقاء من مقاعد البدلاء.

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام ماينز  ، فيتو

 

فرانكفورت يتعادل مع ليفسكي صوفيا في الدوري الأوروبي 

تعادل فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني أمام  ليفسكي صوفيا البلغاري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في الدور التمهيدى الأول  لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وأقيمت المباراة على أرض فريق ليفسكي صوفيا.

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تواجد النجم المصري عمر مرموش في تشكيل آينتراخت فرانكفورت الألماني منذ البداية بشكل فعال حيث كان قريب من إحراز هدف في بداية المباراة ولكن تعامل معها حارس الفريق البلغاري بشكل جيد واستطاع النجم الفرنسي كولو مواني من خطف هدف التقدم لصالح الفريق الألماني في الدقيقة 6 لتظل لخطورة من قبل الفريقين لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق مرموش بهدف نظيف وظل اللقاء هادئا في الشوط الثاني دون جدوي حتي الدقيقة 96 خطف فاديجا هدف التعادل لصالح فريق ليفسكي صوفيا لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وستقام مباراة العودة على ملعب فرانكفورت، يوم الخميس المقبل.

 

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