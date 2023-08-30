فالفيردي ينحاز لبلده في اختيار أفضل لاعب ببرشلونة

الدوري الاسباني، كشف الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، عن اللاعب الذي يعجبه في صفوف برشلونة الغريم التقليدي.

وقال فالفيردي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا مفتون برونالد أراوخو، لقد قلت ذلك دائما، أنا أحبه، فهو أيضا من أوروجواي، وهو صديق جيد لي".

وبسؤاله عن أسوأ لاعبي برشلونة، قال: "لن أقول عن أي لاعب أنه سيئ، لأنهم جميعا يستحقون أن يكونوا في مكانهم، ويعملون من أجل ذلك. أنا أحترمهم جميعا".

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ويعتبر فالفيردي وأراوخو من قوام ناديي ريال مدريد وبرشلونة، وكذلك منتخب بلادهم أوروجواي.

ويعاني أراوخو من إصابة في أوتار ركبته اليسرى، كشف عنها برشلونة قبل أسبوعين، ولم يخض مباراتي قادش وفياريال.

نادي برشلونة يتحرك لضم بديل ديمبلي

وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بدأ التحرك جديا لعقد صفقة هجومية جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط اسم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، بالرحيل إلى برشلونة، بعد انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، وتجديد برناردو سيلفا عقده مع مانشستر سيتي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن نادي برشلونة سيتخذ خطوات جادة في صفقة فيليكس قريبا.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "تويتر": "برشلونة سيفعل التحرك صوب صفقة جواو فيليكس خلال 48 ساعة".

وواصل: "برشلونة سيتحدث داخليا لمعرفة ما إذا كان بإمكانه عقد تلك الصفقة في ظل مشكلات اللعب المالي النظيف".

وتابع: "سيبذل النادي قصارى جهده لأن جواو يريد اللعب للبارسا، والرئيس خوان لابورتا حريص على ضمه".

وأتم: "سينتظر جواو برشلونة حتى النهاية، ولن يفكر في أندية مختلفة أو السعودية إذا غادر البارسا السباق".

وكان فيليكس، قد صرح مؤخرا بأنه يحلم بالانتقال إلى برشلونة منذ أن كان طفلا، وهو ما تسبب له في مشاكل كبيرة مع جماهير أتلتيكو مدريد.