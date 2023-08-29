تقارير: نجم أتليتكو مدريد يقترب من الانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب جواو فيلكس نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكرته شبكة ريفيلو الإسبانية فأن البرتغالي جواو فيليكس نجم فريق أتلتيكو مدريد، دخل في خلافات قوية مع دييجو سيميوني مدرب الفريق، وذلك بسبب عدم اعتماده على اللاعب في الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فيليكس قرر الرحيل عن صفوف أتليتكو مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأوضحت الشبكة الإسبانية فإن جواو فيليكس خياره الأول هو الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة في الصيف الحالي، بعدما أظهر النادي اهتماما بضم اللاعب ولكن الأزمة المالية لدى العملاق الإسباني هي التي تعطل الصفقة.

وكشفت الشبكة أنه في حالة فشل انضمام فيليكس إلى برشلونة في هذا الصيف، فإن اللاعب سيفاضل بين الانضمام إلى ناديي اتحاد جدة أو الشباب السعوديين، بعدما أبدوا رغبتهم على ضم اللاعب.

مسيرة لامين يامال وإبراهيم دياز

من ناحية أخرى كشفت منصة ريليفو الإسبانية، إن مسؤولين مغاربة تواصلوا مع لامين يامال لاعب برشلونة، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد من أجل إقناعهما بتمثيل منتخب المغرب.

ويقدم لامين يامال موسمًا مميزًا للغاية مع برشلونة، حيث اختير نجمًا لمباراة فياريال وبرشلونة الأخيرة، كما عاد إبراهيم دياز إلى ريال مدريد بعد بضع سنوات معارًا إلى ميلان.

ولعب لامين يامال مع جميع الفئات الدنيا في منتخب إسبانيا، وشارك في بطولة أوروبا تحت 17 عامًا الأخيرة.

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وتأتي محاولات المسؤولين المغاربة في وقت تحدثت فيه تقارير إسبانية عن اختيار يامين لامال تمثيل منتخب إسبانيا الأول، حيث سيتم استدعاؤه يوم الجمعة المقبل ضمن قائمة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وحسب تقرير ريليفو، فإن المغرب لم تستسلم حيث يوجد اهتمام كبير بتواجد الثنائي ضمن قائمة أسود أطلس ليكونا أيقونتين لمنتخب المغرب في كأس العالم 2030 الذي تسعى إلى استضافته في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وعلى الأرجح لن يتم استدعاء إبراهيم دياز لقائمة منتخب إسبانيا في التوقف القادم، غير أن اللاعب ما زال ينتظر فرصة تمثيل إسبانيا رغم تواصل المسؤولين المغاربة معه.

وسيقوم وليد الركراكي مدرب المغرب باستدعاء دياز في اللحظة التي يعلن فيها موافقته على تمثيل منتخب أسود الأطلس.

ويرى المسؤولون المغاربة أن تواجد الثنائي سيمنح المنتخب زخمًا كبيرًا في ظل تواجدهما في ناديين من بين أكبر أندية العالم وأكثرها شعبية على الإطلاق، هما ريال مدريد وبرشلونة.

وحقق منتخب المغرب إنجازًا كبيرًا خلال كأس العالم الأخيرة بالحصول على المركز الرابع، كما تشهد كرة القدم المغربية طفرة كبيرة على مستوى النتائج والبنية التحتية.