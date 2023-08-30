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رياضة

برشلونة يبدأ التحرك لضم بديل ديمبلي

برشلونة،فيتو
برشلونة،فيتو

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة بدأ التحرك جديا لعقد صفقة هجومية جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وارتبط اسم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد، بالرحيل إلى برشلونة، بعد انتقال الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، وتجديد برناردو سيلفا عقده مع مانشستر سيتي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن نادي برشلونة سيتخذ خطوات جادة في صفقة فيليكس قريبا.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "تويتر": "برشلونة سيفعل التحرك صوب صفقة جواو فيليكس خلال 48 ساعة".

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وواصل: "برشلونة سيتحدث داخليا لمعرفة ما إذا كان بإمكانه عقد تلك الصفقة في ظل مشكلات اللعب المالي النظيف".

وتابع: "سيبذل النادي قصارى جهده لأن جواو يريد اللعب للبارسا، والرئيس خوان لابورتا حريص على ضمه".

وأتم: "سينتظر جواو برشلونة حتى النهاية، ولن يفكر في أندية مختلفة أو السعودية إذا غادر البارسا السباق".

وكان فيليكس، قد صرح مؤخرا بأنه يحلم بالانتقال إلى برشلونة منذ أن كان طفلا، وهو ما تسبب له في مشاكل كبيرة مع جماهير أتلتيكو مدريد.

وكانت تقارير صحفية إسبانية  كشفت عن اقتراب جواو فيلكس نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكرته شبكة ريفيلو الإسبانية فأن البرتغالي جواو فيليكس نجم فريق أتلتيكو مدريد، دخل في خلافات قوية مع دييجو سيميوني مدرب الفريق، وذلك بسبب عدم اعتماده على اللاعب في الموسم الحالي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فيليكس قرر الرحيل عن صفوف أتليتكو مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وأوضحت الشبكة الإسبانية فإن جواو فيليكس خياره الأول هو الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة في الصيف الحالي، بعدما أظهر النادي اهتماما بضم اللاعب ولكن الأزمة المالية لدى العملاق الإسباني هي التي تعطل الصفقة.

وكشفت الشبكة أنه في حالة فشل انضمام فيليكس إلى برشلونة في هذا الصيف، فإن اللاعب سيفاضل بين الانضمام إلى ناديي اتحاد جدة أو الشباب السعوديين، بعدما أبدوا رغبتهم على ضم اللاعب.

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