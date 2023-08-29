الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

فرار أسد من سيارة خاصة يثير الرعب في باكستان ( فيديو)

أسد، فيتو
أسد، فيتو

قالت الشرطة الباكستانية إن أسدا بالغا فر من سيارة خاصة وسط زحام مروري في مدينة كراتشي جنوب باكستان، أثار الرعب بين المواطنين لساعتين قبل الإمساك به.


فرار أسد من صاحيه في باكستان

وذكر بيان الشرطة أن مالك الأسد كان ينقله حينما فر في الطريق الرئيسي للمدينة الساحلية المزدحمة خلال ساعات ذروة الازدحام المروري.

وقال مفتش الحياة البرية في باكستان مختيار سومرو، في تصريح لوكالة "رويترز": "هرعت فرقنا إلى هنا على الفور.. وهو معنا وبخير ولا أحد في خطر الآن".

Advertisements


ودخل الأسد الهارب إلى داخل قبو في مبنى قريب بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت.
وأفادت إدارة الحياة البرية بأن الأسد نقل إلى مجمعها حيث تم حظر الاحتفاظ بالأسود في المناطق السكنية.
من جهته، ذكر كبير مفتشي الشرطة شيراز نذير في بيان: "تم اعتقال مالك الأسد وسيتم رفع قضية ضده".
هذا، وقال شاهد لـ"رويترز" إن المنطقة شهدت زحاما كثيفا مع وصول سيارات وسائل الإعلام إلى الموقع لتغطية الحادث وتجمع الحشود لمشاهدة الأسد.

ويعد الاحتفاظ بالقطط البرية كحيوانات أليفة أمرا شائعا في باكستان، حيث من المعروف أن رجال الأعمال الأثرياء يديرون حدائق حيوانات خاصة ويعرضون الحيوانات للجمهور أحيانا.

جدير بالذكر أنه وفي عام 2017 ألقت الشرطة الباكستانية القبض على رجل أخذ أسده الأليف في رحلة ليلية في شوارع كراتشي.
 

وحش برلين ليس أسد، قصة 24 ساعة من الرعب في ألمانيا بسبب خنزير

عضة أسد تنهي حياة طفل في حديقة حيوانات

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

باكستان أسد الشرطة الباكستانية مدينة كراتشي القطط البرية

مواد متعلقة

مقتل جندي إيراني برصاص قناص على الحدود مع باكستان

من أسد قصر النيل لـ تمثال الأفريقية.. فيتو في منزل النحات جورج ألبرت ابن المنيا (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

أول تعليق من نجيب ساويرس على شراء عائلة الرئيس الأوكراني فيلا في الجونة

خبير أثري يفجر مفاجأة عن صورة محمد صلاح بجوار تمثال رمسيس الثاني (صور)

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

أنغام تكشف عن موقف صعب تسبب في كراهيتها لوالدها (فيديو)

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

مصر للطيران تنظم أولى رحلاتها الجوية المباشرة إلى بورتسودان

قصة مليار جنيه ضرائب تائه بالزمالك.. مرتضى طلب الحجز على الأرصدة للتسوية.. والبناني تحدث عن تخفيضها.. والمالية تنسف روايات الكل وتكشف الحقيقة

Advertisements

منوعات

المزيد

فرار أسد من سيارة خاصة يثير الرعب في باكستان ( فيديو)

العثور على كنز في نيوزيلندا

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول البريكس والعالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية والحسد

تفسير حلم الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع والبركة

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

المزيد
الجريدة الرسمية