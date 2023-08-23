مقتل جندي إيراني برصاص قناص على الحدود مع باكستان
لقي جندي إيراني مصرعه برصاص قناص على الحدود مع باكستان.
وأعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان العميد رضا شجاعي، إن جنديًا من أفراد الحرس في منطقة ميرجاوا جنوب شرقي البلاد على الحدود مع باكستان.
حادث استهداف جبان باستخدام سلاح قناص
وأوضح العميد رضائي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الأربعاء، أن "الجندي تعرض لحادث استهداف جبان باستخدام سلاح قناص خلال القيام بواجب حراسة الحدود في برج المراقبة بمنطقة ميرجاوا جنوب سيستان وبلوشستان".
يشار إلى أن منطقة ميرجاوا تعد المعبر الحدودي الرئيسي بين إيران وباكستان وتقع بمحاذاة مدينة تفتان الباكستانية، وعلى بعد 86 كلم جنوب شرقي زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان.
حدود طولها أكثر من 900 كيلومتر
وتتشارك باكستان مع إيران في حدود يبلغ طولها أكثر من 900 كيلومتر، وكان هناك العديد من الحوادث الأمنية.
والشهر الماضي، أعلن الجيش الباكستاني أن إرهابيين قتلوا جنديين على الأقل عند نقطة تفتيش على الحدود مع إيران.
وأوضح الجيش أن مجموعة من الإرهابيين هاجموا النقطة الحدودية في مقاطعة كيش في بلوشيستان.
عملية تطهير فورية
وأعلن الجناح الإعلامي العسكري (أي اس بي ار) في بيان: "شنت القوات المسلحة عملية تطهير فورية في المنطقة وتتواصل مع السلطات الإيرانية عبر الحدود أيضا لحرمان الإرهابيين من أي فرصة للهرب".
وكثيرا ما استهدف مسلحون إسلاميون وجماعات طائفية وانفصاليون قوميون إقليم بلوشيستان بانتظام.
جاء الهجوم وسط تزايد أعمال العنف عقب انهيار محادثات السلام بين إسلام آباد ومسلحي طالبان المختبئين في أفغانستان.
طالبان باكستان قتلت نحو 80 ألف شخص
وقتلت عناصر طالبان باكستان نحو 80 ألف شخص في خلال عقود من العنف.
وقبل ذلك، قتل 6 أفراد من حرس الحدود الإيراني في اشتباكات مع مجموعة مسلحة وقعت جنوب شرق البلاد، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.
ونشر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن 6 من حرس الحدود قتلوا خلال هجوم في سراوان في محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان.
أقلية البلوش المسلمة السنية
وسيستان بلوشستان هي واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش المسلمة السنية بمعظمها.
وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوش أو جماعات متطرفة أو تجار مخدرات.
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