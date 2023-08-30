تقرير برلماني يكشف توصيات هامة بشأن الاقتصاد الأخضر

أوصى تقرير صادر عن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد الثالث، بضرورة وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي

جاء ذلك في التقرير الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2023/2024، والذي وافق عليه أيضا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

المحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية

وتضمنت توصيات المجلس بشأن الاقتصاد الأخضر، ضرورة المحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون.

Advertisements

وشددت التوصيات الصادرة عن مجلس الشيوخ، بشأن الاقتصاد الأخضر، ضرورة للتعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين.

وطالب تقرير مجلس الشيوخ، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، أيضا بضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنويًا، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.

ودعت التوصيات كذلك إلى ضرورة قياس أثر الاستثمارات الأجنبية، على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل.



وتضمنت توصيات مجلس الشيوخ، في شأن الاقتصاد الأخضر، أهمية رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمارات.

برنامج الاقتصاد الأخضر



ومن الجدير بالذكر أنه في إطار التزام مصر بالمشاركة في الجهود الدولية لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والحد من التلوّث وتدهور النظام البيئي، جاءت أهمية برنامج الاقتصاد الأخضر الذي يسعى لتحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والتقنية.

واعتمدت الحكومة خطة طويلة الأجل لطاقة الرياح وحددت هدفًا يتمثل في تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وتغطي طاقة الرياح 12% من تلك الاحتياجات.

وفي عام 2010 تلقت مصر 1.3 مليار دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح.

وتهدف استراتيجية الاقتصاد الأخضر إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة ومنها قطاع الطاقة، ويركّز أخر تقرير صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر.

أهداف برنامج الاقتصاد الأخضر



1- تحقيق نمو اقتصادي ملموس وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.



2- التحسين المستمر لكفاءة الموارد والآثار البيئية والأبعاد الاجتماعية.



3- زيادة الوعي بخفض التكاليف والاستفادة بالمزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد نهج مستدام بيئيًا.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



