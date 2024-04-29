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ثقافة وفنون

أول تعليق من محسن جابر على اختيار «تملي معاك» للهضبة كأفضل أغنية بالقرن

عمرو دياب ومحسن جابر
عمرو دياب ومحسن جابر ، فيتو

عبر المنتج محسن جابر عن سعادته بتواجد 4 أغنيات من إنتاج شركة "مزيكا" في قائمة الخمسين أغنية للقرن وذلك ضمن إحصاءات مجلة rolling stone الأمريكية المختصة بالموسيقى، حيث تصدرت القائمة أغنية “تملي معاك” للهضبة عمرو دياب. 

محسن جابر 

وكتب محسن جابر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: "الحمد لله وبتوفيق ربنا.. كان نصيبنا من ال ٥٠ أغنية للقرن ٤ أغانى"، كما نشر صور النجوم عمرو دياب وراغب علامة وسميرة سعيد ومصطفى قمر، وذلك بعد حصول مجموعة شركات "عالم الفن ومزيكا" على أفضل 4 أغنيات فى القرن من بين 50 أغنية.

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عمرو دياب 

و حصدت أغنية "تملي معاك" للهضبة عمرو دياب بعد 24 عامًا من طرحها، على المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال إفريقيا ودول الخليج العربي.

راغب علامة وسميرة سعيد ومصطفى قمر 

كما حصدت أغنية "نسينى الدنيا" للنجم راغب علامة على المركز السابع، وأيضا حصدت أغنية "يوم ورا يوم" للنجمة سميرة سعيد على المركز التاسع، وحصدت أغنية "منايا" للنجم مصطفى قمر على المركز الواحد والثلاثون. 

أغنية تملي معاك 

وكانت المجلة قد نشرت قائمة بالمطربين حيث احتل الهضبة المركز الأول بين 50 مطرب، وكتبت مجلة «rolling stone»: "يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب هو ملك موسيقى البوب العربية، وهو فنان أطلق باستمرار أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود، "تملي معاك" هي أفضل أغنياته". 

وأضافت: "يغني دياب على أنغام الجيتار.. عن علاقة المليئة بالشوق ولا تزال أغنية تملي معاك والتي تعني دائمًا معك" تتمتع بتأثير هائل ليس فقط على الموسيقى العربية، بل عالميًا أيضًا. تمت تغطية الأغنية منذ ذلك الحين أو ترجمتها إلى 15 لغة أخرى.

و أغنية "تملي معاك" من كلمات أحمد علي موسى وألحان شريف تاج، وتوزيع طارق مدكور.

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عمرو دياب محسن جابر أغنية تملي معاك المنتج محسن جابر مصطفى قمر سميرة سعيد

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