نقيب القراء عن التلاوة على أنغام العود: ازدراء لكتاب الله

تلحين القرآن، علق الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، على تلاوة الملحن أحمد حجازي القراَن الكريم على أنغام العود.

الاستهانة بالقرآن الكريم

وقال “حشاد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: ما حدث شيء خطير يحمل استهانة بكتاب الله ونقابة القراء احتفظت بالفيديو وستتخذ الإجراءات القانونية.



ألحان السماء

وتابع: المستشار القانوني لنقابة القراء سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الملحن أحمد حجازي وإبلاغ الجهات المختصة عنه، لأن القرآن الكريم نزل بألحان من السماء ولا يمكن قبول أن يتم الاستهانة به في تعليم المقامات.

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مقامات الأغاني

وأضاف:"المقامات والألحان في الأغاني أو الابتهال وليس في القراَن، والملحن أحمد حجازي عمل على خروج القرآن الكريم عن وقاره وخالف أحكام القراَن".



خروج على كتاب الله

وأكد: ما فعله الملحن أحمد حجازي بقراءة القرآن الكريم على أنغام العود يعد ازدراء للقرآن الكريم، لأن ما قام به خروج على ما جاء في كتاب الله.

صوت الشيخ محمد رفعت

وتابع:"إحنا نجيب عود وناس ونقول اقرأ دي نهاوند واقرأ دي سيكا، الشيخ محمد رفعت صوت السماء لم يجلس مع أحد ليعلمه المقامات ولكنه اكتسبها من التلاوة ".



التربح من القرآن

واستطرد:"احترموا كلام ربنا اللى بيتهزله العرش وشوفوا لكم شغلانة تانية خالص تتربحوا منها بالدولار غير القرآن الكريم"، لافتًا: "في حال اعتذر الملحن أحمد حجازي عما قام به سيكون لكل حادث حديث".



تلحين القرآن، حالة من الجدل الواسع أثارها ملحن يدعى أحمد حجازي، ظهر في مقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتلو القرآن بالموسيقى على أنغام العود.



ملحن يقرأ القرآن بالموسيقى



وعن تلحين القرآن، ظهر أحمد حجازي وهو يتلو الآية 81 من سورة ياسين "أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ"، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.



لكن أحمد حجازي برر تلاوته للقرآن بالموسيقى وتلحين القرآن، في تصريح له بوسائل الإعلام، فقال: " إنه لم يفعل شيئًا مخالفًا، وكان يقوم بتعليم المقامات لعدد من القراء، بشكل طبيعي"، موضحًا أن "هؤلاء القراء يعتمدون عليه لتعليمهم أصول المقامات".

تلحين القرآن وتلاوته بالموسيقى يثير غضب المصريين



وبرغم تبريرات صاحب فيديو تلحين القرآن وتلاوته بالموسيقى، لكن مقطع تلحين القرآن أثار غضبًا شديدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الله طالب قراء القرآن بترتيله ولم يطالبهم بتلحينه.

وعلق علي عبد الحميد على فيديو تلحين القرآن فقال: "استغفر الله العظيم ربنا سامحنا وأغفر لنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا اللهم اني برئ مما يفعلون".

ورد أبو يوسف محمد ربيع قائلًا: "لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين"

أما محمد معتمد فوصف تلحين القرآن قائلًا: "أيه الاستهزاء اللي بقينا فيه دا، هو أى حد لقى حاجة حلوة يعملها وخلاص".

وقال إيهاب رزق "أعوذ بالله من غضب الله. قمة الجهل..."



المطالبة بترتيل القرآن وليس تلحينه



في حين استشهد أحمد دهب بحديث الصحابي عبد الله ابن مسعود فقال:"قال عبد الله بن مسعود: لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذّ الشّعر وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب. أى لا تسرعوا في قراءته كما تسرعوا في قراءة الشعر. والهذ: سرعة القطع، وليس معنى قوله- سبحانه- (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا)، أن يقرأ بطريقة فيها تلحين أو تطريب يغير من ألفاظ القرآن، ويخل بالقراءة الصحيحة من حيث الأداء، ومخارج الحروف، والغن والمد، والإدغام والإظهار... وغير ذلك مما تقتضيه القراءة السليمة للقرآن الكريم.. وإنما معنى قوله- تعالى-: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أن يقرأه بصوت جميل وبخشوع وتدبر، وبالتزام تام للقراءة الصحيحة، من حيث مخارج الحروف ومن حيث الوقف والمد والإظهار والإدغام والإخفاء، وغير ذلك"