قراءة القرآن بالموسيقى يغضب المصريين.. ملحن يتلو الآيات على أنغام العود.. النشطاء يصفون فعلته بالاستهزاء بالدين.. الإفتاء تحرمه.. ومحمد عبد الوهاب أول ملحن للذكر الحكيم

تلحين القرآن، حالة من الجدل الواسع أثارها ملحن يدعى أحمد حجازي، ظهر في مقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتلو القرآن بالموسيقى على أنغام العود.

ملحن يقرأ القرآن بالموسيقى

وعن تلحين القرآن، ظهر أحمد حجازي وهو يتلو الآية 81 من سورة ياسين "أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ"، الأمر الذي آثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين، معتبرين ذلك من باب الاستهزاء بالقرآن.

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ملحن يثير الجدل بقراءة القرآن الكريم بالموسيقى، فيتو

لكن أحمد حجازي برر تلاوته للقرآن بالموسيقى وتلحين القرآن، في تصريح له بوسائل الإعلام، فقال: " إنه لم يفعل شيئًا مخالفًا، وكان يقوم بتعليم المقامات لعدد من القراء، بشكل طبيعي"، موضحًا أن "هؤلاء القراء يعتمدون عليه لتعليمهم أصول المقامات".

تلحين القرآن وتلاوته بالموسيقى يثير غضب المصريين

وبرغم تبريرات صاحب فيديو تلحين القرآن وتلاوته بالموسيقى، لكن مقطع تلحين القرآن أثار غضبًا شديدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الله طالب قراء القرآن بترتيله ولم يطالبهم بتلحينه.



وعلق علي عبد الحميد على فيديو تلحين القرآن فقال: "استغفر الله العظيم ربنا سامحنا وأغفر لنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا اللهم اني برئ مما يفعلون".

ورد أبو يوسف محمد ربيع قائلًا: "لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين"

تلحين القرآن الكريم، فيتو



أما محمد معتمد فوصف تلحين القرآن قائلًا: "أيه الاستهزاء اللي بقينا فيه دا، هو أى حد لقى حاجة حلوة يعملها وخلاص".

وقال إيهاب رزق "أعوذ بالله من غضب الله. قمة الجهل..."

المطالبة بترتيل القرآن وليس تلحينه

في حين استشهد أحمد دهب بحديث الصحابي عبد الله ابن مسعود فقال:"قال عبد الله بن مسعود: لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذّ الشّعر وقفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب. أى لا تسرعوا في قراءته كما تسرعوا في قراءة الشعر. والهذ: سرعة القطع، وليس معنى قوله- سبحانه- (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا)، أن يقرأ بطريقة فيها تلحين أو تطريب يغير من ألفاظ القرآن، ويخل بالقراءة الصحيحة من حيث الأداء، ومخارج الحروف، والغن والمد، والإدغام والإظهار... وغير ذلك مما تقتضيه القراءة السليمة للقرآن الكريم.. وإنما معنى قوله- تعالى-: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا أن يقرأه بصوت جميل وبخشوع وتدبر، وبالتزام تام للقراءة الصحيحة، من حيث مخارج الحروف ومن حيث الوقف والمد والإظهار والإدغام والإخفاء، وغير ذلك"

محمد عبد الوهاب أول من لحن القرآن الكريم، فيتو



وعلق إيهاب محمد فقال: "هذا الشخص يجب أن يحاكم.. الشخص ده قام بتلحين القرآن الكريم علي العود.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

ترتيل القرآن بالآلات الموسيقية حرام

وردت جميلة جنزو قائلة: "القرآن يقرأ بطريقة ترتيل كل الدنيا تعرف هذه المعلومة في كل الأديان القرآن بس ترتيل لكن الآلات الموسيقة حرام نحن وصلنا لآخر وقت، وهنشوف العجايب... لذلك هنشوف أمر تلحين القرآن عادي..."

أما أريج الأزهار فقالت: "لقد بلغ السيل الزبى.. وبلغت عدم اعتداد البشر عنان السماء هل صار كلام الله عبارة عن أغنية كل واحد يلحنها حسب هواه، حاشا لله القرآن حكمة وتتدبر وخشوع وخوف من الله عز وجل ما هذا الاستخفاف... فليبحث عن الأغاني ويلحنها كما يريد، البشر أصابهم الجنون.. كم يصبر الله علينا كم يمهلنا حتى نستغفر ونتوب لكننا نحن البشر لا نعود ابدا ونواصل المسير في طريق الضياع وكأننا لا تفقه شيء..."

تلحين القرآن جرأة على كتاب الله

وقال عمر عبد الحميد الدويني: " القرآن كلام الله... يقول ابن كثير في "فضائل القرآن " (ص 114): "الغرض أن المطلوب شرعًا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة، فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويُجلّ، ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب ".

الشيخ زكريا أحمد أراد تلحين القرآن، فيتو

وتابع الدويني قائلًا: "ما ينادي به بعض الناس من تلحين القرآن بزعم تصوير المعاني وضبط الأنغام، وربما تمادى بعضهم وطالب بما يقارن تلك الألحان بالآلات الموسيقية، فكل ذلك جرأة على كتاب الله تعالى ذِكرُه وتقدس اسمُه، ولا شك أن الاشتغال بتلك الأنغام يوقع القارئ في تحوير الألفاظ، ويصرف السامع عن تدبر المعاني؛ بل يفضي بها إلى التغيير، وكتاب الله تعالى مجد المسلمين ينزه عن ذلك"

أما حمدي عبد الله فعبر عن غضبه قائلًا: "بصراحه.. حتى اللحن فى القراءة والتلاوة والتواشيح غير مطلوب والقراءة للقرآن بالأصل الترتيل."

الإفتاء ترفض تلحين القرآن الكريم

أما دار الإفتاء المصرية فقد ذكرت الحكم الشرعي في تلحين القرآن، من خلال إحدى فتاويها، التي تم نشرها عبر موقع الإفتاء، حيث قالت: "إخضاع القـرآن الكريم للنغمات الموسيقية، وقراءته قراءة مصحـوبة بالآلات الموسيقية، والتغني به محرم شرعًا".

وأوضحت دار الإفتاء في فتواها عن تلحين القرآن الكريم وقرائته بالموسيقى "تداول البعض على صفحات التواصل الاجتماعي قيام شخص بالتغني بآيات الذكر الحكيم مصحوبة بالآلات الموسيقية.

القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به. وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه."

الشيخ الحصري يرفض تلحين القرآن، فيتو



وتابعت دار الإفتاء فتواها فقالت: "إن سماع القرآن كما تُسمع الأغاني، يجعله أداة لهو وطرب، تصرف السامع إلى ما فيـه من لذة وطرب، عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم. ومن ثم شددت الدار على أن القرآن الملحَّن بالموسيقى، ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم."

وأضافت الإفتاء "قـراءة القرآن ملحنًا تلحينًا موسيقيًّا وسماعه مصحوبًا بآلات الموسيقى، تحريف وتبديل لكتاب الله؛ وفي ذلك ضـيـاع الدين وهلاك المسلمين."

الموسيقار محمد عبد الوهاب أول من لحن القرآن

لم تكن محاولة أحمد حجازي لتلحين القرآن وتلاوته بالموسيقى هي الأولى، فقد تبنى الموسيقار محمد عبد الوهاب فكرة تلحين القرآن، وذكر في تبريره "أن الآيات فيها تعبيرات مختلفة عن الرحمة والغفران والعذاب والجنة والنار، وكل المعاني دي يؤديها القراء على نمط واحد، لكن لو تم تلحينه هيوصل المعنى بشكل أفضل"

واعتبر محمد عبد الوهاب تلحين القرآن "نوع من أنواع "تدبر القرآن"، حيق قال: "تدبر القرآن إذا هو منطلقي إلى فكرة تلحينه، وهو أيضًا شفيعي ودليلي والنجم الهادي الذى يلهمني فكرتى، وأنا أعرف سلفًا أن كلمة مثل التلحين تثير مخاوف الكثيرين، وكفيلة بأن تصدم مشاعرهم، إذ ربما يقترن فى أذهانهم التلحين المتواتر للكلام العادي بما يتنافر مع جلال القرآن، وربما ظن آخرون أن التلحين هو الأداء بفرقة موسيقية أو البعد عن الدراسة الوافية للنطق في القرآن أو الإفتئات على قوانين التجويد الصحيح".

الشيخ عبد الباسط يتلو آيات القرآن الكربم، فيتو،

كان الموسيقار محمد عبد الوهاب يدرك أن حديثه عن تلحين القرآن سيفاجئ الناس ويغضبهم، لذا قال: "ممكن نقول عليه أداء منغم، بدلًا من كلمة "تلحين" التي تثير الناس"

وكان عبد الوهاب يرى أن "تلحين القرآن هو إضافة للتجويد، وليس إلغاء له، وإنما محاولة خاشعة لتشجع الناس على تدبر معاني القرآن أكثر."، وذلك ما دونته الكاتبة لوتس عبد الكريم في كتابها عن عبد الوهاب، حيث قالت: "إن عبد الوهاب قال إنه مش لازم يتم استخدام الآت الموسيقية، لكن يتم إعطاء كل كلمة حقها في اللحن المناسب لموضعها وإحساسها ومايتركش الأمر للارتجال حسب مزاج كل قارئ"

أما الكاتب الراحل أنيس منصور فذكر، في مقال له بجريدة "الشرق الأوسط"، إن عبد الوهاب أسمعهم في جلسة تلحينه لآيات من سورة "الرحمن"، وسأل "هل يمكن مصاحبة اللحن موسيقى هادئة؟" وأسمع الحضور في الجلسة، لكن الكل تردد في بث التسجيلات وخروجها للناس، أو حتى الإفصاح عن ذلك، ولم يتمكن أحدًا من ترديد أن "عبد الوهاب حاول يلحن القرآن."

شروط رياض السنباطي لتلحين القرآن والمشايخ يرفضون

أما الموسيقار الراحل رياض السنباطي فقد كان له رأي في تلحين القرآن وتلاوته بالموسيقى، حيث قال، في تحقيق نشرته مجلة "الهلال"، "إن دي فكرة عظيمة لكن يلزمها شروط وشروطها شبه مستحيلة، يعني مثلًا لازم الملحن يدرس القرآن وأحكام تجويده ونزوله وتاريخ الدين الإسلامي والسنة، ولازم يكون عاصر كبار المقرئين عشان يقدر يلحن بميزان حساس لا يتنافى مع عظمة القرآن، وأنه يتفرغ للقرآن تمامًا مايعملش اي حاجة تاني، ويكون مثال للمسلم الصحيح في حياته."

رياض السنباطي وشروط تلحين القرآن، فيتو

وكان الشيخ الحصري قد رفض تلحين القرآن، معتبرًا التجويد هو أعظم تلحين.

كما قال الشيخ الراحل عبد الباسط عبدالصمد "إن القرآن ملحن بطبيعته وقال إنه بيبيح قراءة الآيات بنغمة مثل الصبا أو السيكا أو الحجار، لكن مش بتلحينها بالقواعد الموسيقية."

وكان للشيخ زكريا أحمد محاولات لتلحين القرآن وعرض الفكرة على الأزهر ولكنهم رفضوها، وبحسب مجلة المصور عام 1961، نشرت بعد وفاته "مات شيخ الملحنين أراد أن يعيد تلحين القرآن".