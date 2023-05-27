القارئ ممدوح عامر: لست عضوا بنقابة القراء وأنا شاب فرفوش

رد الشيخ القارئ ممدوح عامر، على بيان استنكار نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي له، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.



حقيقة غناء ممدوح عامر أغاني مهرجانات

وقال ممدوح عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”:"لم أغن أغاني مهرجانات في حفل زفاف شقيقي، والنقابة لم تتواصل معي حتى الآن لتقصي الحقيقة".

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تهنئة مجلس نقابة القراء

ولفت:"عدد من أعضاء مجلس نقابة القراء حضروا حفل شقيقي، وعدد اآخر من باقي المجلس قاموا بتهنئتي تليفونيا".

غناء مصطفى إسماعيل لأم كلثوم

وأضاف ممدوح عامر:"انا مبحبش المهرجانات ومش ذوقي، فقط غنيت لأم كلثوم والشيخ مصطفى اسماعيل غنى لكوكب الشرق، وأكد لها أنه محب لصوتها".

شخصية ممدوح عامر

وأكد"أنا شخص عادي وطبيعي، وأنا مش الشيخ ممدوح، أنا شاب فرفوش عندي 34 سنة بيحب يهزر، وبغض النظر إني بحب أفرح بس أخويا له حق عليا إني افرح معاه ".

اعتذار ممدوح عامر ومفاجأة عن عضوية نقابة القراء

وأكمل:"أعتذر للمتابعين والمحبين لو أخطأت، ولست عضوا في نقابة القراء، ولن اعتذر للنقابة لأنني لم ارتكب خطأ في قراءة القرآن، وكان من الواجب علي نقابة القراء التواصل معي قبل إصدار بيان استنكار علي احتفالي في حفل زفاف شقيقي".

نقابة القراء تنتقد القارئ ممدوح عامر

واستنكرت نقابة القراء، برئاسة الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارئ ممدوح عامر، وهو يرقص ويتمايل ويغنى كمطربي المهرجانات.



وأضافت النقابة، في بيان لها: أنه كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه، والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع.

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و ظهر وهو يتمايل ودافع البعض عن الشيخ ممدوح عامر، بينما قال آخرون إن قارئ القرآن لا يمكن أن يظهر بهذه الصورة غير اللائقة.