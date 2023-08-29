الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

تعرف على موعد ومكان مواجهة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر عن تلقي إخطار من الاتحاد الأفريقي، بموعد ومكان الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.
 

وكشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، أن الكاف قرر إقامة مباراة منتخب مصر الأولى أمام جيبوتي في القاهرة في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل بتصفيات كأس العالم.

أوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي جرت في أبيدجان في كوت ديفوار، يوم الخميس، منتخبات مصر وتونس والمغرب والجزائر في مجموعات سهلة.

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وتقام نهائيات النسخة المقبلة من المونديال خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز عام 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
 

محمد غرابة مدير منتخب مصر، فيتو

زيادة عدد مقاعد أفريقيا في كأس العالم

وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.
وفي التصفيات المؤهلة للمونديال، وُزعت منتخبات القارة على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، بناء على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
 

فيتوريا يتجاهل طلب الأهلي

تجاهل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني طلب النادي الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس وذلك نظرا الارتباط الأهلي بخوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وضم فيتوريا رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر المنتخب القادم رغم طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من المعسكر. 

 

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وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن مسئولي القلعة الحمراء لن يتخذوا أي قرار في الوقت الحالي بعد قرار روى فيتوريا بضم لاعبي الفريق.

وأوضح المصدر أن الأهلى يدرس الموقف من جميع الجوانب ولكنه هناك تحفظ كبير على قرار مدرب المنتخب الوطني خاصة أن النادى لم يتأخر عن المنتخب الوطني في أى مرحلة وكان آخرها في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 التى شارك فيها لاعبو الأهلى مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأشار المصدر أن الأهلى منزعج من قرار فيتوريا خاصة أن الفريق مرتبط بمباراة هامة في كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري ويخشى أن يتعرض أى من اللاعبين للإصابة خلال التواجد مع المنتخب.

 

الأهلي يرفض مقترح اتحاد الكرة

رفض مسئولو النادي الأهلي مقترح اتحاد الكرة بشأن السماح بضم بعض اللاعبين في مباراة اثيوبيا واستدعاء محمد عبد المنعم فقط لمباراة تونس مؤكدين تمسكهم بجميع اللاعبين من أجل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية. 

وأرسل اتحاد الكرة أرسل للنادي الأهلي يطلب  السماح للرباعي ( محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - مروان عطية) للمشاركة مع المنتخب في مباراة إثيوبيا ثم استبعاد ثلاثة منهم بعد المباراة والسماح لـ (محمد عبدالمنعم) الاستمرار في المعسكر والمشاركة في مباراة تونس يوم 12 سبتمبر. 

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منتخب مصر أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد غرابة منتخب جيبوتي تصفيات كأس العالم 2026

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