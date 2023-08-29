فيتوريا: معسكر المنتخب يبدأ 4 سبتمبر وهذه معايير اختيار اللاعبين

فيتوريا، أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سيبدأ يوم 4 سبتمبر حتى 12 من الشهر ذاته.

أضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر اتحاد الكرة المصري، للحديث عن تحضيرات منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وتونس أن مباراتي إثيوبيا وتونس في غاية الأهمية ومباراة تونس ستكون اختبار جيد للفراعنة.

وتابع: أن معايير اختيار اللاعبين للمعسكر الحالي تتم حسب الأداء الجيد في مباريات الدوري ولاعبين لديهم علم بأسلوب المدير الفني للمنتخب، فهدفنا الأساسي هو مصلحة منتخب مصر وقد راعينا ارتباطات الأندية في البطولات القارية كما راعينا وجود أغلب الأندية في فترة الإعداد للموسم الجديد.

واكمل: وراعينا أيضا وجود لاعبين صغار السن حتى يكتسبوا خبرة اللعب مع المنتخب الاول، وراعينا كذلك إقامة بعض الأندية معسكرات ها خارج مصر.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس، واللاعبون هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حماده

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

ابراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل

كل التفاعلات:

٧٠٢Mohamed Bakry و٧٠١ شخص آخر





أزمة بسب لاعبي الأهلي الدوليين

وشهدت الساعات الماضية إحتدام أزمة لاعبي الأهلي الدوليين بعد رفض البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، طلب مسؤولي القلعة الحمراء إعفاء لاعبي الفريق الأحمر من الانضمام لمعسكر المنتخب، في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل الذي يتخلله خوض الفراعنة مباراتين أحدهما رسمية أمام إثيوبيا والثانية ودية أمام منتخب تونس.

Advertisements

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر أن فيتوريا، تمسك بانضمام لاعبي الأهلي الدوليين لمعسكر الفراعنة المقرر إنطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

خطاب النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة المصري قبل يومين، يطلب فيه إعفاء لاعبيه الدوليين من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بسبب إرتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر، بمدينة الطائف السعودية، وحاجته لكل لاعبيه الدوليين للمشاركة في المباراة لحسم اللقب الأفريقي.

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن احتدام الأزمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي، بشأن طلب الأخير إعفاء لاعبي الأهلي الدوليين من معسكر منتخب مصر المقبل، بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية، في حين يخوض منتخب مصر مباراتين، الأولى أمام إثيوبيا يوم 8 سبتمبر وهي مباراة تحصيل حاصل، أما المباراة الثانية فهي ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

رد صادم من فيتوريا على الأهلي

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر برنامجه الدرجة الثالثة، أن فيتوريا طلب أربعة لاعبين من الأهلي لمعسكر المنتخب هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، على أن يغادر الثلاثي الشناوي ومروان عطية ومحمد هاني معسكر منتخب مصر بعد مباراة إثيوبيا، ويبقى محمد عبد المنعم، وهو القرار الذي قوبل بالرفض المطلق من قبل مسؤولي النادي الأهلي، لتندلع شرارة أزمة جديدة بين الأهلي ومسؤولي اتحاد الكرة.

الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه الدوليين

طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب المقبل بعد ضمان التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا المقبلة، ويخوض المنتخب الوطني مباراة في التصفيات أمام إثيوبيا في الثامن من الشهر المقبل ويتبعها مباراة ودية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة يطلب فيه المساندة والدعم نظرًا لحاجة النادي الأهلي لكل عناصر الفريق قبل نهائي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة منتصف الشهر المقبل.

وأكد الأهلي في خطابه الرسمي أنه دائمًا ما يكون بجانب المنتخب في جميع الأوقات آخرها عندما تواجد لاعبو الأهلي رفقة المنتخب في بطولة أمم أفريقيا الماضية أثناء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.