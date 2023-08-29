أزمة بسبب تصريحات البابا فرنسيس، أوكرانيا: "دعاية إمبريالية" والفاتيكان يوضح

في محاولة لتهدئة الأزمة التي فجرتها أوكرانيا بعد تصريحات البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وردا على الانتقادات الأوكرانية، أكد المتحدث باسم الكرسي الرسولي، ماتيو بروني، أن البابا فرنسيس "لم يكن يشجع الأفكار الإمبريالية”، عندما حث الشباب الكاثوليكي الروسي على الحفاظ على الإرث الثقافي والروحي المحلي.

تحية غير رسمية للشباب الكاثوليك الروس

وأوضح بروني اليوم الثلاثاء، قائلا: "في تحية غير رسمية لبعض الشباب الكاثوليك الروس مؤخرا، وكما هو واضح من السياق، كان البابا يقصد تشجيع الشباب على الحفاظ على كل ما هو إيجابي في الإرث الثقافي والروحي العظيم "لروسيا" وتعزيزه".

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وأضاف المتحدث باسم الفاتيكان: "هذا بالتأكيد ليس من أجل تمجيد المنطق الإمبريالي والشخصيات الحكومية، التي تم الاستشهاد بها للإشارة إلى بعض الحقبات المرجعية التاريخية".

ورثة روسيا العظمى

وكان البابا فرنسيس قد أدلى بتصريحات مرتجلة عقب خطاب ألقاه عبر الفيديو، يوم الجمعة الماضي، أمام منتدى للشباب الكاثوليك الروس في بطرسبورج، حثهم خلالها على عدم التخلي عن تراثهم وتذكُّر أنهم "ورثة روسيا العظمى – روسيا العظيمة للقديسين والملوك والعظماء، روسيا بطرس الأكبر وكاترين الثانية، الإمبراطورية الروسية (تلك الدولة) العظمى المثقفة وذات الثقافة الكبرى، والإنسانية الكبرى".

وعلى الفور، أطلقت الخارجية الأوكرانية عاصفة من الانتقادات، ووصفت تصريحات بابا الفاتيكان بأنها "مؤسفة للغاية"، وتمثل "الدعاية الإمبريالية" التي تبرر بها روسيا قتل الأوكرانيين، حسب تعبيرها.

"دعاية إمبريالية"

كما وصف المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو في بيان عبر "فيسبوك"، ما ورد في تصريحات البابا بأنه "دعاية إمبريالية" تبرر بها روسيا "قتل الأوكرانيين"، حسب تعبيره.

وأضاف نيكولينكو: "من المؤسف للغاية أن مثل هذه الأفكار المتعلقة بقوة عظمى، والتي تساهم في العدوانية الروسية المزمنة، تأتي على لسان البابا، عن قصد أو عن غير قصد".

دعوات فرنسيس لمفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

ويذكر أن كييف أعربت أكثر من مرة في الماضي عن عدم رضاها عن موقف الفاتيكان من النزاع الروسي الأوكراني، لا سيما على خلفية دعوات فرنسيس المتكررة إلى بدء مفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

وفي العام الماضي، أثار البابا غضب كييف عندما وصف مقتل الكاتبة والناشطة الروسية داريا دوجينا، بانفجار سيارة مفخخة قرب موسكو، بأنه مثال على "جنون الحرب" الذي "يدفع الأبرياء ثمنه"، في حين تعتبر كييف دوجينا من "القوميين المتطرفين ودعاة الحرب".

الطموحات الاستعمارية الجديدة للدولة المهاجمة

وفي السياق، هاجم رئيس الأساقفة سفياتوسلاف شيفتشوك، رئيس الكنيسة الكاثوليكية الشرقية في أوكرانيا، تصريحات البابا، وقال إن كلام البابا من "أسوأ مثال على الإمبريالية والقومية الروسية المتطرفة" و"قد يلهم الطموحات الاستعمارية الجديدة للدولة المهاجمة"، وطلب من الفاتيكان توضيحا.

ومن جانبه، وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم تصريحات بابا الفاتيكان بأنها "مرضية للغاية"، وأشار إلى أن الدولة الروسية لديها تراثا غنيا، جذوره عميقة، ولا يقتصر على بطرس الأول أو كاثرين، فهو أقدم بكثير"، مضيفا أنه من الجيد أن البابا ملم بالتاريخ الروسي.

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