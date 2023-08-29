فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

أغرب اكتشاف حققه العلماء في البرازيل لفطر يقوم بتحنيط فريسته قبل التهام الجثة.. هذا الكائن ينتمي إلى عائلة فطر النمل الزومبي التي تتغذى على العناكب في الغابات المطيرة.

فطر الزومبي

وفي السياق، قال جواو أروجو، من حدائق نيويورك النباتية، إن الفطر الجديد، Purpureocillium، يصيب مضيفيه، مثل فطر الزومبي، حيث تهبط الجراثيم على الضحية وتخترق الجسم، ثم تنتشر الأنسجة الفطرية ببطء في جميع أنحاء جسم العنكبوت.

وأضاف أروجو: "بمجرد دخول الفطر إلى جسم العنكبوت، يتكاثر كخلايا تشبه الخميرة، ويتغلب على الجهاز المناعي للمضيف، ويسبب المرض.. ويستمر التطور حيث تبدأ هذه الخلايا المفردة بالتواصل بعضها مع بعض.. مباشرة بعد قتل المضيف، تبدأ سلاسل الخلايا الشبيهة بالخميرة في الاتصال وتنبت في خيوط.. وتبدأ في تنظيم نفسها لإنتاج الجسم المثمر من المضيف؛ وهو يختلف باختلاف الأنواع.

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على سبيل المثال، تنمو فطريات النمل الزومبي في كثير من الأحيان من الجزء الخلفي من الرأس، وينمو Purpureocillium عادة من الرأس الصدري للعنكبوت".

وقد تم العثور على فطريات Purpureocillium في أجزاء مختلفة من العالم، مثل اليابان، وتم التعامل معها منذ فترة طويلة على أنها النوع نفسه.

"مجمع الأنواع"

وتؤكد الدراسة أن P. atypicolum يتكون في الواقع من عدة أنواع غير موصوفة؛ وقال أروجو: "يُطلق عليه اسم "مجمع الأنواع"، واكتشافنا الجديد في البرازيل هو مجرد واحد من بين عدة أنواع.. نعتقد أن اكتشافنا الجديد يقتصر على البرازيل أو أمريكا الجنوبية".

وعلى الرغم من ذلك، فإن اللون الأرجواني اللامع للفطر لا يزال لغزا، لكن أراوجو قال إنه قد يكون له علاقة بالمستقلبات التي ينتجها.

تهديد خطير

يشار إلى أن الفطريات المكتشفة حديثا لن تصيب البشر في أي وقت قريب، فإن الفطريات الأخرى الموجودة حاليا في العالم تشكل تهديدا خطيرا.

وبدورها، أصدرت منظمة الصحة العالمية، وفي أكتوبر 2022، أول قائمة لها على الإطلاق للفطريات المهددة للصحة، والتي تتضمن كتالوجا يضم 19 من الفطريات تمثل أكبر تهديد للصحة العامة.