علماء يعثرون على مدينة كاملة تحت الأرض بناها النمل (فيديو)

تتميز حشرات النمل بالعمل الجاد والمنظم، حتى إنه يضرب بها المثل في النشاط، وأظهرت إحدى التجارب التي قام بها فريق من العلماء، أن النمل بإمكانه تشيد مدينة كاملة باستخدام هندسة متقنة.



اكتشاف مدينة للنمل

وفي هذه التجربة قام فريق العلماء بوضع كميات من الخرسانة في مكان يعيش فيه النمل، وقدرت كمية الخرسانة التي وضعها الباحثين بـ 10 أطنان.



وبعد مرور عدة أسابيع قام الباحثين بالحفر في المكان الذي سكبت فيه الخرسانة، بعد أن جفت، حيث أظهرت الحفريات أن هناك مدينة ضخمة، بناها النمل ذات يوم، كانت مخبأة تحت سطح الأرض.

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Over the course of 3 days scientists pumped 10 tons of cement into an abandoned ant hill. After weeks of digging, the colony’s intricate & impressive structure is revealed. This one



[full video, from "Ants! Natures Secret Power": https://t.co/ol5WJZU6A8]pic.twitter.com/G71KrCYafP — Massimo (@Rainmaker1973) May 31, 2023

وأكد الباحثون أنه من أجل تشييد وحفر مثل هذه الشبكة، كان النمل بحاجة إلى إزاحة حوالي 40 طنًّا من الأتربة. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم كل نفق بطريقة تضمن تهوية شاملة وتقليل وقت التنقّل.

وقال أحد الباحثين: "كل شيء يبدو أنه تم تصميمه بواسطة عقل مهندس معماري واحد ولكن، بالطبع، هو ليس كذلك".

وتجدر الإشارة إلى أنه أصبح معروفًا مؤخرًا أن علماء الأحياء عثروا على حشرات تعلّمت طريقة استخدام أدوات الصيد.



وفي دراسة أخرى أجريت على النمل والتي كشفت عن أهمية وفوائد تلك الحشرة والتي من بينها صون البيئة وسلامة المناخ، وهو ما تبرهنه وتجسده سمات «أبراج/ بيوتات» النمل الأبيض، التي اكتشف العلماء أخيرًا أنها تعد مثالية بمواصفاتها لضمان سلامة الهواء في أبراج مستلهمة من تكويناتها.

النمل الأبيض

وكذا قدرتها على حفظ البيئة؛ إذ إن لهياكل النمل الأبيض، التي يصل طول بعضها إلى نحو 8 أمتار، أسرارًا مدهشة حول طريقة التهوية التي تنعم بها هذه الهياكل أو الأكوام؛ ما يجعلها ملهمة للمعماريين من البشر، وقد أظهر الباحثون، في ورقة بحثية نشرت أخيرًا بمجلة Frontiers in Materials، كيف يمكن لتلال النمل الأبيض أن تعلمنا إنشاء مناخات داخلية مريحة لمبانينا، تمكنها من التخلص من البصمة الكربونية لأجهزة التكييف.