الإثنين 28 أغسطس 2023
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دين ودنيا

عالم أزهري: لا يجوز قتل النمل بالنار أو مبيد حارق

حكم قتل النمل،فيتو
حكم قتل النمل،فيتو

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أنه لا يجوز قتل النمل، إلا إذا كان مؤذيا، مؤكدا أن النمل من الحشرات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن قتلها، فى حديثه الشريف: "لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد".

حكم الشرع في قتل النمل 

وقال العالم الأزهري، فى تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه يجوز قتل النمل ما دام يضر ويؤذى، وهنا تصبح صحة الإنسان مقدمة، لكن بطريقة فيها إحسان، بسد المخارج التى يوجد بها، وكذلك يمكن استخدام مبيد حشرى لكن لا يكون به مواد كاوية أو حارقة، أو ماء ساخن، وذلك لما روى عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله.

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وأضاف: "من قتل النمل بالنار أو  ماء ساخن، أو أى أمر فيه تعذيب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى على ما فعل، ولا كفارة عليه".

هل يجوز قتل النمل 

وفي سياق متصل ورد سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» عن حكم الشرع في قتل النمل
 

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الشرع الحنيف أباح للإنسان التخلص من الحشرات المؤذية كالنمل، طالما تحقق سبب الأذية، وذلك بأكلها للطعام أو تلويثها المكان أو إيذائها جسد الإنسان ونحو ذلك.
 

وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء أنه يجوز لك التخلص من النمل بالطريقة المذكورة من سد بيته، لوجود إيذاء حقيقى؛ فإن انتفى فلا يجوز لك قتله.  

جزاء الشرع لمن يقتل النمل

ومن جانبه أكد الدكتور مجدي عاشور، المُستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن النمل واحد من الحشرات التي لا يجوز قتلها بغير سبب.
 

وأوضح «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حُكم قتل النمل؟»، أن هناك خمسة فواسق أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقتلن في الحل والحرم، حيث إنها تكون مؤذية، وهي: «الكلب العقور، والأفعى، والحدأة، والغراب الخبيث، والفأرة».
 

واستشهد بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا».
 

وأضاف أنه لا يُقتل النمل إلا إذا كان مؤذيًا، فحينها تكون صحة الإنسان مقدمة على حياة النمل، وعلى قدر الضرورة يمكن قتل النمل، ولكن بعد التدرج بحيث يكون قتل النمل آخر حل، محذرًا من حرقه، لأنه أمة

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