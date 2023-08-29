الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

رئيس اتحاد جدة يعد أحد الجماهير بإنهاء صفقة محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

وجه أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، رسالة تفاؤل إلى مشجعي العميد، بشأن التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، هذا الصيف.

وزعمت تقارير صحفية، بأن اتحاد جدة سيقدم عرضًا يبلغ 150 مليون يورو بالمتغيرات، للحصول على خدمات محمد صلاح النجم المصري.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لرئيس اتحاد جدة، أنمار الحائلي مع مشجعي اتحاد جدة بعد مباراة الوحدة والتي حسمها العميد (3-0).

ووجه أحد مشجعي اتحاد جدة، سؤالًا إلى الحائلي، قائلًا "هل سينضم صلاح؟"، ورد عليه رئيس النادي "إن شاء الله".

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وإذا وافق ليفربول على عرض اتحاد جدة، سيجعل محمد صلاح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وكشفت شبكة "cbs sports" أن اتحاد جدة سيمنح محمد صلاح راتبًا مماثلًا لما يحصل عليه الثنائي نيمار مع الهلال، وكريستيانو رونالدو مع النصر.

وذكرت العديد من التقارير، بأن رواتب نيمار ورونالدو تصل إلى 200 مليون يورو سنويا شاملة المكافآت.

أسطورة تشيلسي يهاجم صفقة انتقال صلاح لاتحاد جدة

تحدث الإنجليزي كريس ساتون لاعب فريق تشيلسي السابق، عن صفقة انتقال النجم  محمد صلاح لاعب ليفربول، إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي.

ووفقًا لشبكة ديلي ميل البريطانية، فإن مهاجم تشيلسي السابق، كريس سوتون هاجم صفقة انتقال محمد صلاح إلى نادي الاتحاد، حيث قال "صلاح لا يستطيع مغادرة ليفربول الآن إلى السعودية، أعتقد أن التوقيت غير مناسب".

وتابع: "أمامنا بضعة أيام قبل نهاية الميركاتو في إنجلترا، أعتقد أن رحيل صلاح سيكون بمثابة فضيحة إذا ما ترك ليفربول في وضع حرج".

واستكمل: "صلاح مدين بالكثير ليورجن كلوب، لأنه هو الذي صنع اسمه بشكل لامع في الدوري الإنجليزي، فليس من المنطقي أن يضع كلوب في وضع حرج".

واختتم تصريحاته، بأن صلاح يمكنه الاستمرار في صفوف ليفربول، وتقديم المزيد مع الريدز، وتحدي فريق مانشستر سيتي في البداية.

جيمي كاراجر يكشف سعر بيع محمد صلاح إلى اتحاد جدة

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