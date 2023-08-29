كواليس اليوم الأخير بمعسكر حكام النخبة، بيريرا يغضب قضاة الملاعب، يعتزم إحكام قبضته الموسم الجديد، والعطار يعد بصرف المستحقات

كواليس اليوم الأخير في معسكر حكام النخبة.. بيريرا يحضر يصدم قضاة الملاعب بسبب المستحقات.. ويؤكد لا مكان للحكام الأجانب بالدوري المصري.. وينفرد بتعيين الحكام في الموسم الجديد.. والعطار يعد بصرف المستحقات قبل الموسم الجديد

بيريرا، اختتم مساء أمس الإثنين معسكر الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد المصري الذى شهد تواجد المحاضر الدولي عصام عبد الفتاح خبير ومحاضر فني للمعسكر من قبل الفيفا، والمعد البدني محمد حسين من جيبوتي.

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كان المعسكر قد بدأ يوم الخميس الماضي وتخللته اختبارات في قانون كرة القدم واختبار اللياقة البدنية تحت إشراف عصام عبد الفتاح من الاتحاد الدولي ومعه الجيبوتي محمد معد اللياقة البدنية.

بيريرا يحضر المعسكر

شهد المعسكر حضور فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ومحمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، وأحمد أبو العلا ومجدي رزق وحمدى القاضي عضو اللجنة، ومحمد ابو خاطر مدير اللياقة البدنية والمعد البدني ومحمد طه والإداري أحمد فاروق وفريد سلطان مسؤول عن آل it..

وتم دعوة الدولى جمال الغندور وأحمد الشناوي لحضور المعسكر من الفيفا قدم الدعوة الكابتن عصام عبدالفتاح .

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، فيتو

لا وجود للحكام الأجانب

وقرر بيريرا الاعتماد على الحكام المصريين فى الموسم الجديد وغلق الباب تمامًا أمام الاستعانة بالحكام الأجانب فى جميع المسابقات المحلية، حيث يضع بيريرا هدفا أساسيا أمامه وهو وجود طاقم مصرى كامل فى البطولات الدولية.

بيريرا مسؤول عن التعيينات

وأكد بيريرا أنه فى الموسم المقبل سيكون مسؤولا بالكامل عن تعيين الحكام فى الدورى الممتاز ودورى المحترفين ومسؤول بشكل غير مباشر عن تعيين الحكام فى الدرجة الثانية والثالثة وتطوير الفئة الأولى من الحكام وفى الموسم الماضى.

وقال:" كنت أدرس الموقف الحالى ولم أكن مسئولا عن تعيين الحكام ".

بيريرا يصدم الحكام

وحرص فيتور بيريرا على عقد جلسة مغلقة مع الحكام، رفض خلالها حضور أي عضو من أعضاء لجنة الحكام، للإستماع للحكام ومعرفة المشاكل التي يعانون منها.

وخلال الجلسة تحدث الحكام مع بيريرا عن أزمة تأخر المستحقات، وجاء رد الخواجة صادما، حيث أبلغهم أن الأمور المالية ليست من اختصاصه وليس مسئولا عنها، وأن مهمته فقط قاصرة على الأمور الفنية، الأمر الذي أغضب الحكام، فوعدهم بيريرا باستقدام أحد مسؤولي اتحاد الكرة للجلوس معهم وحسم هذا الملف، وبالفعل حضر وليد العطار المدير التنفيذي لمعسكر الحكام ووعدهم بإنهاء أزمة المستحقات قبل انطلاقة الموسم الجديد.

بيريرا أبلغ الحكام أنه بإمكانهم الانقطاع عن المشاركة في المباريات طالما أنهم لا يحصلون على مستحقاتهم في موعدها، وهو ما يحدث في كل الدوريات الأوربية، وهنا رد عليه الحكام بأنهم في مصر لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك.

جلسة وليد العطار مع الحكام، فيتو

وليد العطار يجتمع مع الحكام

اجتمع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع الحكام، على هامش معسكر حكام النخبة والدوليين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وتحدث وليد العطار عن مساندة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، للحكام لتقديم مستوى مميز في الموسم المقبل والظهور بشكل يليق بالكرة المصرية، كما تم التأكيد على صرف المستحقات خلال الساعات المقبلة ونظام صرفها في الموسم الجديد.

كما تم التطرق الى سلبيات وايجابيات المرحلة الماضية وبعض المقترحات بتصحيح هذه الأمور في الموسم المقبل وتقديمها لمجلس الإدارة لمناقشتها.

موعد اختبارات الحكام الغائبين

وتنتظر لجنة الحكام باتحاد الكرة تحديد موعد لمعسكر حكام النخبة الدوليين الذين تخلفوا عن المعسكر الذي ينتهى اليوم وهم أمين عمر وأحمد الغندور ومحمود البنا ومحمود ناجي حكام الساحة والمساعدين سامي هلهل وأحمد حسام طه وسمير جمال وهاني عبد الفتاح.

وكان الحكام الثمانية غابوا عن المعسكر بسبب اختيارهم من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لإدارة مباراتين في دوري الـ 64 ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.