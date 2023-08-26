غضب بين الحكام بسبب اللائحة العمرية لبيريرا

حكام النخبة، سادت حالة من الغضب بين حكام الدوري بعد تسريب اللائحة العمرية للحكام التي وضعها فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

ووضع بيريرا لائحة عمرية للحكام بداية من الموسم الجديد "الحدود العمرية"، والتي من ضمن تصنيفات الحكام للمستويات عن طريق عامل السن بهدف تقليص عدد الحكام بالدوري، على أن يتم إدارة الدوري الممتاز 30 حكما فقط..

-في البداية ترقية الحكم والحكم المساعد في حدود عمرية معينة بمعنى الترقي للمستوى الأول حتى سن الـ 36.

*الترقي للمستوى الفئة الأولى "المحترفين" حتى سن الـ 34

*الترقي للمستوى الثاني حتى سن الـ32

*الترقي للمستوى الثالث حتى سن الـ30.

وبعد موافقة لجنة الحكام الرئيسية يجوز للحكم المصنف في المستوى الأول وحامل الشارة الدولية فقط استمراره في الملاعب بعد انتهاء الحد الأقصى للسن، مع ضرورة أن يكون الحكم في حالة بدنية جيدة.

وبالنسبة لحكام تقنية الفيديو وحكم الفيديو المساعد الإستمرار في الوجود داخل الغرفة حتى سن الـ 50 عاما، شرط توافر المتطلبات النظرية والبدنية والفنية التي تحددها اللجنة الرئيسية.

وبالنسبة لحكام المستوى الثاني الإستمرار في الملاعب حتى سن الـ42 عاما

أما حكام المستوى الثالث الاستمرار في الملاعب حتى سن الـ40 عاما

أما حكام المستويات من الرابع وحتى السادس الاستمرار في الملاعب حتى السن الأقصى المحدد من قبل كل منطقة فرعية.

ويجوز للجنة الفرعية السماح للحكام من المستوى الثاني وحتى السادس بعد بلوغهم الحد الأقصى للسن الاستمرار في الملاعب، على مستوى المنطقة، ولكن شرط البقاء بحالة بدنية جيدة.

وبالنسبة لمقيم الحكام "المراقب" الاستمرار في المراقبة حتى سن الـ 70 عاما.

إلغاء درجات الحكام ليصبح التصنيف الجديد من المستوى الأول للمستوى السادس بدلا من الدرجات.

وأقيمت مساء أمس الجمعة اختبارات اللياقة البدنية لحكام النخبة والدوري الممتاز وتضم 30 حكم ساحة و3 مساعدين، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور عصام عبد الفتاح والجيبوتي محمد حسين.

وشهدت الاختبارات وجود عدد كبير من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية وعلى رأسهم أمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمود عاشور ومحمد الصباحي ومحمد معروف وهاني عبد الفتاح.

نجاح 29 حكما وإخفاق 4 حكام

وشهدت اختبارات اللياقة البدنية التي أقيمت الجمعة، نجاح 29 حكما في اختبارات اللياقة البدنية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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30 حكمًا و3 مساعدين في اختبارات القائمة الدولية للحكام

وضمت قائمة الحكم الذين شاركوا في اختبارات اللياقة البدنية 30 حكم ساحة و3 مساعدين، بينما غاب عدد من الحكام الدوليين على رأسهم محمود البنا وأحمد الغندور وسامي هلهل وأحمد حسام لارتباطهم بإدارة مباراة الجيش الملكي المغربي وإسكو دي كارا بطل توجو في دوري أبطال أفريقيا على أن يخضعوا للاختبارات بعد العودة.

حكام النخبة، انطلق معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنطقة التجمع الأول، وينتهى 28 أغسطس، وتتخلله اختبارات فى قانون كرة القدم واختبار اللياقة البدنية، ويشرف على المعسكر عصام عبد الفتاح من الفيفا، ومعه الجيبوتي محمد معد اللياقة البدنية.

وعقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وأعلن جمال علام بقاء فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام على الرغم من اتخاذ قرار من أغلبية أعضاء المجلس بإقالة بيريرا على أن تعلن كافة تفاصيل الإقالة خلال الاجتماع الذي كان سينعقد اليوم.

حكام النخبة، وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن بعض أعضاء المجلس أبدوا غضبهم من مستوى التحكيم وعدم تطويره في وجود بيريرا الذي أكد خلال الجلسة بأنه لم يستطيع حتى الآن معرفة كافة ما يدور بالتحكيم المصري وأنه لا يرغب في التعامل مع أعضاء لجنة الحكام الحاليين.

وتابع بيريرا أنه لم يثبت حتى الأن جدارته في تطوير التحكيم المصري خاصة أنه قضى 6 أشهر فقط في رئاسة اللجنة وعليهم أن يمنحوه فرصة أخرى لكي يثبت نفسه مع أعضاء آخرين من لجنة التحكيم.

وترك جمال علام حرية اختيار أعضاء لجنة الحكام لبيريرا خاصة، وأن لديه تحفظات على الأعضاء السابقين.

ويأتي في مقدمة اختيارات بيريرا هو جهاد جريشة الحكم الدولي السابق والذي لم يتحدث معه البرتغالي حتى الآن بشأن تولي منصب بلجنة الحكام.

معسكر حكام النخبة، فيتو

كما طالب جمال علام من بيريرا تقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.

استقالة توفيق السيد

علق توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على قرار تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة والسبب الذي دفعه للإقدام على هذه الخطوة.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لفيتو، إن الأمور داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة صعبة جدًّا، والأجواء لا تساعد على تحقيق أي نجاح.

وأضاف توفيق السيد، أنه كان ينوي تقديم استقالته بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز أكثر من مرة ولكن مسؤولي الجبلاية كانوا يضغطون عليه من أجل الاستمرار، إلا أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن تحملها سواء داخل اتحاد الكرة أو داخل لجنة الحكام نفسها.