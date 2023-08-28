الإثنين 28 أغسطس 2023
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تريند

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

حمزة نمرة، تفاعل رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، مع الفنان حمزة نمرة عندما سأل عما يمكن أن يختاره الإنسان، إذا كان الاختيار بين أن يحقق حلمه، الذي يمكن أن يتسبب في خسارته لأغلى الناس على قلبه، أو يختار التضحية بحلمة ليظل بجوار من يحبهم.

ساويرس يرد على سؤال حمزة نمرة

سؤال حمزة نمرة عن الاختيار بين الحلم أو البقاء بجوار أغلى الناس لدى الإنسان وعدم التضحية بهم، دفع المهندس نجيب ساويرس للتعليق بأنه يختار حلمه.

حمزة نمرة، فيتو

لكن أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس وجه إليه سؤال آخر، في عملية الاختيار بين تحقيق الحلم أو البقاء مع الأهل "الأب والأم والأشقاء والأبناء، ليرد ساويرس فورًا بـ "لا"، أي أنه يفضل أغلى الناس على قلبه والبقاء معهم حتى لو جاء ذلك على حساب تحقيق حلمه.

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ساويرس يختار الحلم والبقاء مع أغلى الناس

البداية كانت بسؤال الفنان حمزة نمرة، الذي قال فيه: "لو خيروك بين إنك تحقق حلمك.. بس هتخسر ناس غالية عليك. وبين إنك تضحي بحلمك عشان يفضلوا جنبك… تختار ايه؟"، ليرد المهندس نجيب ساويرس على حمزة نمرة قائلًا: "حلمي". 

وهنا علق حمزة نمرة قائلًا: "أتمنى كمان أعرف إجابتك بعد ما تشوف الأغنية الأربع الجاي"، الأمر الذي دفع أحد متابعي المهندس نجيب ساويرس لتوجيه سؤال له قائلًا: "حتى لو الغاليين ابوك/ امك/ اخواتك/ عيالك؟"
وهنا رد نجيب ساويرس بسرعة قائلًا: "لا"

ساويرس يشيد بحمزة نمرة

جدير بالذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس أشاد بالمطرب حمزة نمرة، مؤكدًا إعجابه بأغانيه وألحانه، ووجه إليه رسالة عبر تويتر قال فيها: "أنا من أشد معجبينك أغانيك ألحانها وكلامها ربنا يوفقك ويبعد عنك ولاد الحرام".

الفنان حمزة نمرة، فيتو


جاءت رسالة المهندس نجيب ساويرس لـ حمزة نمرة، ردًّا على تغريدة للمطرب الذي وجهها لـ"ساويرس" قائلًا: "تسلم والله حضرتك الذوق كله"، بعدما أشاد به رجل الأعمال ووصفه بالفنان الكبير والجميل.

 

حمزة نمرة يطرح أغنية رياح الحياة 

وكان حمزة نمرة قد طرح أغنيته الجديدة "رياح الحياة"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، وحققت الأغنية مشاهدات وتفاعلًا كبيرًا.

ولاقت "رياح الحياة" أصداء جماهيرية كبيرة ونجاح جماهيري واسع، مع أغنيات "رايق" و"إسكندرية" و"غروب"، التي تم إصدارها خلال، مؤخرًا، والتي تسببت في تصدر حمزة نمرة التريندات في مصر، عبر منصات التواصل الاجتماعي على مدار أيام.

ويضم ألبوم "رايق" للفنان حمزة نمرة 13 أغنية، في أحد أطول ألبوماته الغنائية وأول ألبوم صيفي له.

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