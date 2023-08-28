الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع طالبة سقطت من عقار أثناء نشر الغسيل بالغربية

إسعاف،فيتو
إسعاف،فيتو

لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من عقار أثناء نشر الغسيل بمحافظة الغربية، وانتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ وفرض كردون أمنى وجرى نقل الجثة الى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالبة سقطت من عقار أثناء نشر الغسيل 

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بسقوط فتاة من الطابق السابع ووفاتها بمنطقة منشية البكري بنطاق دائرة قسم ثان المحلة.

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 وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين سقوط فتاة تدعى " م.م" طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، بعد أن اختل توازنها وسقطت في الشارع من الطابق السابع أثناء قيامها بنشر الغسيل، تم نقل الجثمان للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الغربية قسم شرطة ثان المحلة

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