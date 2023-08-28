الإثنين 28 أغسطس 2023
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حوادث

تشريح جثة عامل عثر عليه مقتولا في كرداسة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة عامل عثر عليه مقتولا بطلق ناري بمنطقة كرداسة، لإعداد تقرير الصفة التشريحية وكشف ملابسات الحادث، والتعرف على سبب الوفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مقتولا بوابل من الرصاص، وتم تحديد هوية المتوفى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

العثور على جثة عامل مقتولًا بطلق ناري في كرداسة 

ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات والاستماع إلى أقوال أسرته لمعرفة ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وطلبت تحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير بشأن أسباب الوفاة.

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