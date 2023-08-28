استخراج جثة شخص ونجله من عقار الإسماعيلية النهار (فيديو وصور)

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، من استخراج جثمانين لشخص ونجله من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار ليبلغ عدد ضحايا الحادث 3 وفيات من بينهم طفل بالإضافة إلى إصابة شخص ونجاة آخر.







أسماء المتوفين والمصابين

وقالت مصادر إن الحادث أسفر عن وفاة أيمن علي إسماعيل محمد، واصابة محمد سعيد عبدالمقصود المصاب، والناجي الوحيد أحمد الركابي.

لحظة استخراج الجثمانين، فيتو

لحظة استخراج الجثمانين، فيتو

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح الاثنين، انهيار عقار بمنطقة المحطة الجديدة التابعة لدائرة أول الإسماعيلية.

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أنباء عن مصرع مواطن

وقالت مصادر إن انهيار العقار أدى إلى مصرع مواطن فيما تقوم قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالبحث عن ناجين آخرين تحت إنقاد العقار والذى يكون من عدة طوابق.

ومن جانبها تواصل قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون من الأجهزة التنفيذية في المحافظة بتكثيف جهودها للبحث عن الناجحين، كما فرصت قوات الأمن في الإسماعيلية كرديونا أمنيا حول مكان الحادث وذلك حفاظا على حياة المواطنين.



لحظة استخراج الجثمانين، فيتو

لحظة استخراج الجثمانين، فيتو

لحظة استخراج الجثمانين، فيتو

وكانت قد أصيبت سيدة، في وقت سابق انهيار درج بإحدى العقارات الواقعة في بشارع هدى شعراوي بمنطقة حي السلام التابعة لدائرة ثان في محافظة الإسماعيلية.

بلاغ بانهيار درج

تلقت الشبكة الوطنية برئاسة اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية بلاغ عن وجود مصاب بسبب إنهيار سلم، بمنطقة حي السلام وهدى شعراوي عند مسجد الصفوة بوسط مدينة الإسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي

لحظة استخراج الجثمانين، فيتو

لحظة استخراج الجثمانين، فيتو

لحظة استخراج الجثمانين، فيتو

وتبين إن المصابة تدعى هدى محمد منصور من سكان الدور الأول علوى بالعقار حيث انهار الدرج خلال صعودها عليه، حيث تم نقلها بسيارة الاسعاف، كما قامت الإدارة الهندسية بالحى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السكان.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الاسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالاسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنتهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الاصابات الخطرة

موضحا إنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.











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