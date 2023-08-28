مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين اعترضتا محاولة انتهاك للحدود الروسية في شبه جزيرة القرم من قبل طائرتي استطلاع أمريكيتين مسيرتين.

وأوضحت الدفاع الروسية، في بيان رسمي، أن قواتها أحبطت محاولة مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-9 Reaper وRQ-4 Global Hawk اختراق أجواء شبه جزيرة القرم.

استطلاع في أجواء شبه جزيرة القرم

وأشارت الوزارة إلى أنه في 28 أغسطس رصد مركز مراقبة المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود أهدافا جوية تقترب من حدود الدولة الروسية، وعند التدقيق تبين أنهما طائرتان مسيرتان أمريكيتان من طراز MQ-9 Reaper وRQ-4 Global Hawk، كانتا تقومان بعمليات استطلاع في أجواء شبه جزيرة القرم.

Advertisements

وأضاف البيان أنه "بغية منع الانتهاك المحتمل لحدود الدولة الروسية والتصدي للمسيرات الأمريكية انطلقت مقاتلتان روسيتان تابعتان لقوات الدفاع الجوي الروسية، ما دفع المسيرتان الأمريكيتان لتغيير اتجاههما ومغادرة منطقة عملياتها الاستطلاعية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن مقاتلة "سو-30" اعترضت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز MQ-9A "Reaper" تابعة للقوات الجوية الأمريكية عند اقترابها من حدود روسيا فوق البحر الأسود.

البيت الأبيض يعلق علي اعتراض طائرات أمريكية

وفي مايو الماضي، صرح المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، بأن المقاتلة الروسية التي رافقت قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق، تعاملت معهما بشكل احترافي وآمن.

وقال رايدر في إفادة صحفية: "كان التعامل مع الطائرتين الأمريكتين آمنا ومهنيا واحترافيا"، مشيرا إلى أن تحليقهما فوق بحر البلطيق، كان جزءا من "مناورة مقررة في وقت سابق في أوروبا".

رصد هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية

وأفاد مركز الدفاع الوطني الروسي، آنذاك بأن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلة Su-27 للتحقق من هويتهما.

وأوضح المركز أن طاقم الطائرة الروسية أجرى دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B أمريكيتان.

وأضاف أن الطائرة الروسية Su-27 عادت إلى قاعدتها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين.

وتضاعفت الحوادث بين طائرات روسية وأخرى من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأمريكا في السنوات الأخيرة، حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا.