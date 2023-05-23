الأربعاء 24 مايو 2023
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خارج الحدود

أول تعليق من البنتاجون على اعتراض روسيا لطائرتين حربيتين أمريكيتين قرب حدودها

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

صرح المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، بأن المقاتلة الروسية التي رافقت قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق، تعاملت معهما بشكل احترافي وآمن.

وقال رايدر في إفادة صحفية: "كان التعامل مع الطائرتين الأمريكيتين آمنا ومهنيا واحترافيا"، مشيرا إلى أن تحليقهما فوق بحر البلطيق، كان جزءا من "مناورة مقررة في وقت سابق في أوروبا".

رصد هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية

وأفاد مركز الدفاع الوطني الروسي، بأن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلة Su-27 للتحقق من هويتهما.
وأوضح المركز أن طاقم الطائرة الروسية أجرى دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B أمريكيتان.
وأضاف أن الطائرة الروسية Su-27 عادت إلى قاعدتها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين.

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فيما قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن إحدى طائراتها الحربية أرسلت لملاقاة قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق كانت تقتربان من الحدود الروسية.


اعتراض طائرات أمريكية فوق بحر البلطيق


وأفادت وزارة الدفاع على تليجرام: "بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية" من دون أي حادث يذكر.
وقالت الوزارة إن الطائرتين المعنيتين هما قاذفتان استراتيجيتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي من طراز B-1B و"كانتا تقتربان من الحدود الروسية"، موضحةً أنهما أرسلت مقاتلة Su-27 لاعتراضهما.
- وأضافت أن الحدود الروسية لم تُنتهك.وقالت الوزارة الروسية إن "تحليق الطائرة المقاتلة الروسية تم في إطار الالتزام الصارم بقواعد المجال الجوي الدولي".

وتضاعفت الحوادث بين طائرات روسية وأخرى من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في السنوات الأخيرة، حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي الأسبوع الماضي، وقع حادث مماثل فوق بحر البلطيق بين مقاتلة روسية وطائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية.
وفي بداية مايو، أفادت وارسو بأن مطاردة روسية اقتربت من طائرة تابعة لحرس الحدود البولندي تعمل في البحر الأسود ضمن وكالة الحدود الخارجية الأوروبية فرونتكس، وعرضتها للخطر.
وقبل ذلك بشهر، توجهت طائرتان حربيتان روسيتان لاعتراض مسيرة أمريكية من طراز ريبر إم كيو-9 Reaper MQ-9 في البحر الأسود تحطمت على الإثر في البحر. وسبب الحادث توترًا بين واشنطن وموسكو.

 

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البنتاجون روسيا بحر البلطيق أوروبا مقاتلة Su-27 سلاح الجو الأمريكي من طراز B-1B

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