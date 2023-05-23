الأربعاء 24 مايو 2023
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خارج الحدود

روسيا تعترض طائرتين حربيتين أمريكيتين قرب حدودها

طائرات امريكية، فيتو
طائرات امريكية، فيتو

قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إن إحدى طائراتها الحربية أرسلت لملاقاة قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق كانت تقتربان من الحدود الروسية.

اعتراض طائرات أمريكية فوق بحر البلطيق

وأفادت وزارة الدفاع على تليجرام: "بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية" من دون أي حادث يذكر.

وقالت الوزارة إن الطائرتين المعنيتين هما قاذفتان استراتيجيتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي من طراز B-1B و"كانتا تقتربان من الحدود الروسية"، موضحةً أنهما أرسلت مقاتلة Su-27 لاعتراضهما.

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وأضافت أن الحدود الروسية لم تُنتهك.وقالت الوزارة الروسية إن "تحليق الطائرة المقاتلة الروسية تم في إطار الالتزام الصارم بقواعد المجال الجوي الدولي".


وتضاعفت الحوادث بين طائرات روسية وأخرى من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في السنوات الأخيرة، حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا.
وفي الأسبوع الماضي، وقع حادث مماثل فوق بحر البلطيق بين مقاتلة روسية وطائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية.
وفي بداية مايو، أفادت وارسو بأن مطاردة روسية اقتربت من طائرة تابعة لحرس الحدود البولندي تعمل في البحر الأسود ضمن وكالة الحدود الخارجية الأوروبية فرونتكس، وعرضتها للخطر.
وقبل ذلك بشهر، توجهت طائرتان حربيتان روسيتان لاعتراض مسيرة أمريكية من طراز ريبر إم كيو-9 Reaper MQ-9 في البحر الأسود تحطمت على الإثر في البحر. وسبب الحادث توترًا بين واشنطن وموسكو.

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، ضرورة زيادة الدول الأعضاء لإنتاجها العسكري لإمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.



تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف-16

 

قال ستولتنبرج في تصريحات صحفية إن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات إف-16 لا يَجعل من الحلف طرفا في الصراع.
وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن أوكرانيا لديها الحق في الدفاع عن النفس، مشيرا إلى أن الحلف يساعدها على التمسك بهذا الحق.
من جهته أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن برلين تدرس دعم تحالف يهدف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16. وقال وزير الدفاع الألماني في بروكسل إن أي مساهمة ألمانية محتملة في هذا الشأن ستكون طفيفة، لأن ألمانيا نفسها لا تملك مقاتلات إف-16.
في المقابل قال الكرملين، الثلاثاء، إن التعهدات الإضافية من الدول الغربية بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الخطوط الأمامية.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في اتصال مع الصحفيين، إن تزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة من طراز إف-16 ينطوي على "مخاطر واضحة".
بدوره، أكد مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن دولا أوروبية عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، ومنها بولندا.



الدعم العسكري لأوكرانيا

 

وقال قبل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل إن الدعم العسكري لأوكرانيا في هذه المرحلة ضروري وملح وأن الباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف-16. وأشار إلى أن أوروبا قدمت 10 مليارات يورو حتى الآن دعما عسكريا لأوكرانيا.
من جانبها، اعترضت المجر على اتفاق تمويل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبرة أن الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها وتقلل من مخزونها الاستراتيجي.
وشدد وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفنيكي على أن المجر ركزت على "تطوير صناعة دفاعية مستقلة" في السنوات الأخيرة".
كما هددت المجر بعرقلة الجولة الأخيرة من العقوبات بسبب إدراج بنك "أو تي بي"، أكبر بنك في المجر، في قائمة الأهداف المحتملة، في حين أن قرار فرض العقوبات يتطلب الإجماع، مطالبة أوكرانيا بسحب بنك "أو تي بي " من القائمة.
 

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