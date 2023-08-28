بدء تجهيز معارض أهلا مدارس بمختلف مراكز ومدن الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على البدء الفوري في تجهيز معارض أهلا مدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

جانب من الاجتماع، فيتو

وشدد على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة وتكثيف العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منها لخدمة المواطنين.

جانب من الاجتماع، فيتو

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه واحتياجاته في مختلف القطاعات الخدمية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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حيث عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين إجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة عدد من الملفات لتذليل العقبات وحل كافة المشاكل التي تواجه العمل بها.

جانب من الاجتماع

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والمهندسة ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني للمحافظ، ولطيفة محمود مدير منظومة تقنين أملاك الدولة بالمحافظة.

وأكد " المحافظ " علي أن المتابعة المستمرة هي أساس النجاح وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل، لأن العمل بدون متابعة سيؤدي حتمًا الي قصور في الأداء وعدم تحقيق النتيجة المطلوبة وربما يؤدي إلى الفشل.

جانب من الاجتماع، فيتو

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من جميع طلبات المواطنين المتقدمين للحصول علي تراخيص لتنفيذ مشروعات من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق الكامل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنهاء هذه الطلبات.

كما وجه " المحافظ " بالبدء الفوري في تجهيز معارض اهلا مدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور من خلال التنسيق مع وكيل وزارة التموين والغرفة التجارية.

وايضا وجه " مختار " بسرعة الإنتهاء من ملف تقنين املاك الدولة وتكثيف العمل في ملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين، من خلال التنسيق الكامل مع مدير المكتب الفني بالمحافظة ومدير منظومة تقنين أملاك الدولة بالمحافظة.

وكلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدوله والازالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وأشار " مختار " الى أن الدولة تولي ملف تقنين أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية أهمية كبيرة، لأن هذه الملفات لها أهمية بالغة من خلال حل مشاكل المواطنين وفرض هيبة الدولة.

كما أكد " المحافظ " على أننا نعمل جميعًا كلًا في موقعه من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.