الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة بمشاركة ناشئي الدقهلية بإستاد جامعة المنوفية

انطلاق بطولة الجمهورية
انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة،فيتو

انطلقت، اليوم الخميس، بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة المرحلة الأولى، في إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2024/2023، فى أنواع المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، خلال الفترة من 24 أغسطس حتي 28 اغسطس الجاري، بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية.

 

ويقوم بالتنافس فى اليوم فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 15سنة للمصارعة ناشئين المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ويضم عدد 9 لاعبين مواليد 2010/2009 وهم: اللاعب احمد عبد اللطيف وزن 38 ك، واللاعب عمر عبد اللطيف فتحي وزن 48 ك، واللاعب محمد محمود صلاح وزن 48 ك، واللاعب أحمد مصطفى عبد الناصر وزن 75 ك، بالإضافة إلى اللاعب ممدوح كريم ممدوح وزن 58 ك، واللاعب محمد طلبه محمد وزن 85 ك، واللاعب محمد وائل بدر وزن 68 ك، واللاعب زياد احمد فتحى وزن 85 ك، واللاعب محمد احمد فتحي وزن 62 ك. والمدير الفني للمشروع بالدقهلية الكابتن عبد اللطيف احمد إبراهيم.

 

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وذلك بحضور الدكتور محمود السيد السكرتير العام بالاتحاد المصري للمصارعة، والدكتور نبيل الشوربجي أمين صندوق الاتحاد المصري للمصارعة، وعبد العظيم عبد الستار المدير الإداري بالاتحاد المصري للمصارعة، والكابتن محمد كيره عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للمصارعة.

 

وصرح الكابتن أحمد زكي الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة أنه تم فى اليوم الأول عمل دراسات للحكام والميزان للاعبين ويحكم في البطولة عدد 34 حكم وشارك في أول يوم مصارعة رومانية عدد 246 لاعب يمثلون أندية وهيئات ومشروع رياضى على مستوى محافظات الجمهورية.

 

تأتي هذه المشاركة  لناشئيي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

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