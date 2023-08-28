الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ديوان مديرية التربية والتعليم

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية لمنشآت التعليم، فيتو

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم جولة تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء وديوان مديرية التربية والتعليم بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.

وثمن  المحافظ دور وزير التربية والتعليم ومجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في دعم تطوير حمام السباحة وديوان مديرية التربية والتعليم.

 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة المنشآت الحكومية الغير مستغلة وتطوير كافة المنشآت والمصالح الحكومية علي مستوي الجمهورية لخلق جو مناسب لأداء العمل واداء الخدمة للمواطنين علي اكمل وجه، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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وقام الدكتور أيمن مختار محافظ اليوم الاثنين بجولة تفقدية تفقد خلالها اعمال التطوير الجارية بحمام سباحة التربية والتعليم بالجلاء وديوان مديرية التربية والتعليم بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه، حيث بلغت أعمال التطوير الجارية في حمام السباحه 3 مليون جنيه وأعمال تطوير مبني المديرية 7 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره.

وأشار " مختار" الي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببناء الإنسان المصري من خلال تطوير مواقع العمل ومواقع أداء الخدمات للمواطنين لأن ذلك ينعكس بالايجاب علي مؤدي الخدمة ومتلقيها بالاضافة الي تعظيم الاستفادة من أصول الدولة الغير مستغلة لتنمية موارد الدوله.

كما أكد " المحافظ " علي أن تطوير المباني والمنشآت الحكومية قيمة مضافة وله أهمية كبيرة في نفوس العاملين والمواطنين من أجل تأدية وتلقي الخدمة علي اكمل وجه.

وأشار " مختار " الي أن جزء من تقديم الخدمة هو حسن المظهر العام لمكان تلقي الخدمة حتي يؤدي الموظف عمله المنوط به بكفاءة عالية ليعمل في مكان آدمي.

 

 ووجه " مختار " وكيل وزارة التربية والتعليم والشركة المنفذة لتطوير حمام السباحه بتكثيف الأعمال والانتهاء منه قبل الموعد المحدد ودخوله حيز التشغيل خلال الفصل الدراسي الجديد لخدمة الطلاب من خلال تنفيذ الأنشطة الرياضية.

 وثمن " المحافظ " دور وزير التربية والتعليم ومجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في دعم تطوير ديوان مديرية التربية والتعليم وحمام السباحة والذي سيعد نقله نوعية لتنفيذ الأنشطة الرياضية لطلاب المدارس. 

ومن جانبه صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن حمام سباحة التربية والتعليم يعد من اول حمامات السباحه علي مستوي المحافظه حيث تم تنفيذه بمقاييس أولمبية ويعمل بنظام السخن والبارد وهو أول حمام سباحه مغطي لتدريب الطلاب وتنفيذ الدورات الخاصه بالتفوق الرياضي.

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