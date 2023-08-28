سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ونجاة أفراد طاقمها

أعلن العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اليوم، عن سقوط مقاتلة سعودية من طراز تورنيدو سقطت أثناء مهمة تدريبية.

سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، في بيان صحفي إنه عند الساعة 15:44 من مساء الاثنين، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة، من نوع تورنيدو أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

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وأكد المالكي نجاة الطاقم الجوي، بعد استخدام كرسي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

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