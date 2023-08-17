من بينها الدفاع والداخلية، السعودية تعلن إيقاف عدد من مسئولي الوزارات لاتهامهم بالفساد والرشوة

ذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهري يوليو وأغسطس.



هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تعتقل عدد من المسئولين



وذكرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في بيانها أنها نفذت 2442 جولة رقابية، وتم التحقيق مع 260 شخصا، فيما تم إيقاف 107 أشخاص.



وأوضحت الهيئة السعودية في بيانها أن الأشخاص الذين تم إيقافهم، من وزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة والتعليم والشئون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى أنه تم إيقافهم لاتهامهم بجرائم فساد الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.



وفي الأسبوع الماضي ضبطت وزارة الداخلية السعودية 14,244 مخالفا، منهم 8398 مخالفًا لنظام الإقامة، و3703 مخالفين لنظام أمن الحدود، و2143 مخالفًا لنظام العمل.

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#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1445 هـ pic.twitter.com/weZOCtoNsU — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 17, 2023

وكان ذلك خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة على مدار الأسبوع المنصرم.

وبحسب بيان الداخلية السعودية؛ فقد بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 895 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و45% إثيوبيو الجنسية، و1% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 38 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، في حين تم ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

إجراءات تنفيذ الأنظمة



وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 38,167 وافدًا مخالفًا، منهم 31,358 رجل، و6809 نساء، وتمت إحالة 32,286 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1732 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9983 مخالفًا.