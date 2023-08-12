سقوط طائرة مقاتلة روسية بسبب عطل فني

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن طائرة من طراز سو-30 تحطمت وقتل طاقمها خلال طلعة تدريبية في مقاطعة كالينينجراد بغرب البلاد.



سقوط مقاتلة روسية بسبب عطل فني

وأضاف الجيش الروسي في بيانه، أن المقاتلة سقطت في منطقة غير مأهولة وأنها لم تحمل ذخيرة على متنها، إلا أن المعلومات الأولية أكدت أن عطلا فنيا هو السبب في الحادث.

ويأتي ذلك بعدما نجاح الجيش الروسي في التصدي لهجوم أوكراني باستخدام صواريخ من طراز إس 200 في مهاجمة جسر القرم.

وتصدت الدفاعات الجوية الروسية، للصاروخ فور رصده في أجواء القرم، وذلك ضمن المحاولات المتكررة لقوات كييف من أجل استهداف الجسر.

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استهداف جسر القرم من قبل أوكرانيا

وفي السياق ذاته أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم صباح اليوم السبت، أن الدفاعات الروسية نجحت في التصدي لهجوم أوكراني باستخدام قرابة 20 طائرة مسيرة.

وقالت السلطات الروسية إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 14 طائرة مسيرة، في حين منظومة الحرب الإلكترونية نجحت في إسقاط 6 آخرين.

وظهر استخدام الطائرات المسيرة في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل كبير، وذلك من خلال استخدام موسكو لطائرات بدون طيار قادمة من طهران.

وبدأت روسيا في استنساخ الطائرات الإيرانية لاستخدامها في المعارك القادمة، وذلك ضمن التعاون بين موسكو وطهران، والذي تخشاه دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والتي تراه تهديدا واضحا لمصالحها.