الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس والقناة الناقلة

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب مصر أمام تونس، فيتو

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي يوم 4 سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مواجهتين أحدهما رسمية أمام منتخب إثيوبيا والأخرى ودية أمام منتخب تونس.

 

موعد مباراة مصر وتونس الودية

تقام مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتخب تونس، يوم 12 سبتمبر المقبل، في تمام الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس

مباراة منتخب مصر أمام نظيره التونسي، ستنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الودية.

 

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موعد إعلان القائمة النهائية لمعسكر سبتمبر

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، غدا الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، موعدا للإعلان عن القائمة النهائية للفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس خلال فترة الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

 

ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 26 لاعبًا، خاصة أن الفريق سيخوض مباراتين خلال خمسة أيام فقط أجندة سبتمبر المقبل.

 

ونشر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير إنستجرام، صورة تجمعه مع محمد غرابة مدير المنتخب ومساعده مينا سامح إداري الفريق وأحد أعضاء الجهاز الإداري، لوضع الترتيبات الخاصة بمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر المقبل.

 

وعلق فيتوريا على الصورة قائلا: “إنهاء التفاصيل الخاصة بترتيبات المرحلة القادمة مع الأفضل”.

 

قائمة المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في وثت سابق، عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ٩ لاعبين، لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢ ويتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية تونس.

 

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - حمدي فتحي - طارق حامد - محمد شريف - أحمد حمدي - سام مرسي

 

فيتوريا يعلق على مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم

تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن نتيجة قرعة تصفيات كأس العالم 2026، والتي أوقعت الفراعنة على رأس المجموعة الأولى بالتصفيات، برفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

 

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام نشر فيتوريا مقطع فيديو يستعرض لقطات من مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

 

وكتب  فيتوريا على الفيديو: نحن جاهزون.. على استعداد للقتال من أجل مكاننا في أكبر مسرح في كرة القدم العالمية.

 

وأضاف فيتوريا: نحن نعتمد على دعم جماهيرنا معًا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف الذي نرغب فيه كثيرًا.. هدفنا مونديال 2026.  

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