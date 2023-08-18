توقف الدوري يربك حسابات فيتوريا قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس

فيتوريا، بدأ العد التنازلي لانطلاق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار، والمحدد لها يوم 8 سبتمبر المقبل باستاد الدفاع الجوي.

كما يخوض منتخب مصر مواجهة أخرى ودية بعدها بأربعة أيام، وبالتحديد يوم 12 سبتمبر أمام منتخب تونس، والتي تأتي في بداية استعداداته لخوض ماراثون التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

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قلق فيتوريا

وتسيطر حالة من القلق على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، قبل أيام من إعلان أسماء اللاعبين المحليين المنضمين للمعسكر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس، بسبب توقف الدوري المصري الممتاز وعودة اللاعبين الدوليين من فترة راحة سلبية طويلة، وعدم خوضهم أي مباريات رسمية مع فرقهم قبل معسكر الفراعنة المقبل، وبالتالي إبتعادهم عن فورمتهم الفنية والبدنية وهو ما يؤرق فيتوريا قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس.

وبات من المؤكد أن يستدعي فيتوريا أكبر عدد من اللاعبين المحترفين لقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل، خاصة أن أغلبهم قد بدأ الموسم الكروي الجديد مع ناديه، وأصبحوا جاهزين فنيا وبدنيا للمشاركة في مباراتي المنتخب الوطني أمام إثيوبيا وتونس.

يجتمع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مع جهازه المعاون الأسبوع المقبل لحسم كافة التفاصيل بشأن معسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل.

ومن المقررأن يواجه منتخب مصر نظيره التونسي وديًا يوم 12 سبتمبر، على أن يتم تحديد موعد إعلان قائمة الفراعنة المحلية والمحترفين.

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب إثيوبيا في المباراة التي سوف تجمع المنتخبين في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

منتخب مصر يستعد لمواجهتي إثيوبيا وتونس، فيتو

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

وتقام مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب أثيوبيا في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر مع إثيوبيا

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لكل البطولات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

طاقم حكام مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا

يدير مباراة منتخب مصر وإثيوبيا طاقم جابوني بقيادة باتريك تانجي، ويعاونه بوريس ديتسوجو، وستيفين مويو.

ملامح قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر الوطني معسكرا تدريبيا أواخر شهر أغسطس المقبل، استعدادًا لمواجهة نظيره الإثيوبي، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التي تقام في كوت ديفوار، وهي المواجهة التي ستكون تحصيل حاصل بعد أن ضمن الفراعنة التأهل للـ«كان» الأفريقى كأول المجموعة الرابعة عن جدارة واستحقاق.

وبات من المؤكد ألا تشهد قائمة منتخب مصر فى معسكر سبتمبر المقبل أي تغييرات، بعدما استقر فيتوريا على القوام الأساسى لمنتخب الفراعنة فى الفترة الماضية، باستثناء ضم عنصر أو عنصرين لتجربتهما، فى ظل رغبة الخواجة فى إراحة بعض العناصر الأساسية خلال مواجهة إثيوبيا فى ختام تصفيات الأمم الأفريقية.

قائمة المحترفين

أما عن قائمة المحترفين فى معسكر سبتمبر المقبل، فتتجه النية لدى روى فيتوريا لعدم استدعاء كل اللاعبين المحترفين، وربما يكون اعتماده أكثر على لاعبى الدورى المحلى لعدم أهمية مباراة إثيوبيا خاصة أنها ستقام في القاهرة.

وربما يقوم فيتوريا باستدعاء بعض اللاعبين المحترفين الذين لم يتم استدعاؤهم من قبل خلال فترة ولاية روى فيتوريا من أجل تقييم مستواهم عن قرب أمثال سام مرسى لاعب إبسويتس تاون الإنجليزي أو أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندي.