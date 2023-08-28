الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو مراقبين من 4 دول لحضور تدريباتها

أعلام الدول الأعضاء
أعلام الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيتو

دعت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ممثلين عن المملكة العربية السعودية وإيران والصين ومنغوليا كمراقبين إلى مناوراتها "الأخوة القتالية 2023" التي تنطلق في بيلاروس هذا الأسبوع.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الفريق أول أناتولي سيدوروف إن المناورات المقبلة ستركز على استخدام الطائرات بدون طيار وإجراءات التصدي لها.

وأضاف ردا على سؤال صحفي: "ستتضمن التدريبات جوانب جديدة كثيرة، والآن لن أكشف فكرة المناورات بشكل كامل. لكن أحد المواضيع التي يمكنني التحدث عنها هو الاستخدام النشط للطائرات بدون طيار، وكذلك الإجراءات الرامية إلى التصدي لاستخدامها من قبل الخصم"، مشيرا إلى أن هذه إحدى المهام الرئيسية".

Advertisements

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع البيلاروسية أن مناورات "الأخوة القتالية-2023" العملياتية الاستراتيجية المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستعقد على أراضي البلاد في الفترة من 1-6 سبتمبر.

وحاليا تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي يعود تاريخ تأسيسها للعام 1992، كلا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

الصين تمتد في أفريقيا بالخبرات العسكرية.. انطلاق منتدى السلام والأمن الثالث بين بكين وأفريقيا اليوم.. والهدف تعزيز التواصل الاستراتيجي والعسكري مع القارة

وزيرة التجارة الأمريكية تبدأ زيارتها إلى الصين

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

السعودية الصين إيران منظمة معاهدة الأمن الجماعي كازاخستان معاهدة الأمن الجماعي

مواد متعلقة

السعودية تقر عقوبات على ممارسة أي عمل يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص

رسميًا، روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية

إيران تعلن الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة في 3 دول

الأكثر قراءة

ساويرس يرد على حمزة نمرة بعد تخييره بين حلمه والبقاء مع أغلى الناس

انخفاض أسعار الذهب 20 جنيها خلال تعاملات اليوم الاثنين

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم الاثنين 28-8-2023

استخراج جثة شخص ونجله من عقار الإسماعيلية النهار (فيديو وصور)

ميدو يحذر من أزمة الزمالك: الحرب بدأت ورجال مرتضى وممدوح عباس في المشهد

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

نادي ليفربول يكافئ أليسون بيكر بعد إنقاذه هدفا محققا أمام نيوكاسل

أوسوريو يدرس الاستغناء عن هذا اللاعب

Advertisements

منوعات

المزيد

أم حنان الحدادة: المهنة صعبة ومبخفش من كلام الناس وهذه أمنيتي من الرئيس (فيديو)

حكاية أمريكي أزعجه جاره فدس له سمًا من تحت بابه (فيديو)

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

اكتشاف قرية من العصر الحجري بفرنسا بعد 150 عاما من التنقيب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البربون يسجل 70 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع أسعار 12 نوعًا من الفاكهة في سوق الجملة اليوم

أسعار الخضراوات اليوم، كيلو الطماطم يسجل ارتفاعًا جديدًا في الأسوق

سعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

اللقاء السري وهروب وزيرة خارجية ليبيا.. كواليس اجتماع نجلاء المنقوش وكوهين في إيطاليا  (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قول رزق الهبل على المجانين؟ الإفتاء تجيب 

تفسير رؤية سمكة القرش في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

عميد شريعة وقانون: الطهارة في الإسلام تشمل طهارة النفس والحس والظاهر والباطن

المزيد
الجريدة الرسمية