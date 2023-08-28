منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو مراقبين من 4 دول لحضور تدريباتها

دعت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ممثلين عن المملكة العربية السعودية وإيران والصين ومنغوليا كمراقبين إلى مناوراتها "الأخوة القتالية 2023" التي تنطلق في بيلاروس هذا الأسبوع.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الفريق أول أناتولي سيدوروف إن المناورات المقبلة ستركز على استخدام الطائرات بدون طيار وإجراءات التصدي لها.

وأضاف ردا على سؤال صحفي: "ستتضمن التدريبات جوانب جديدة كثيرة، والآن لن أكشف فكرة المناورات بشكل كامل. لكن أحد المواضيع التي يمكنني التحدث عنها هو الاستخدام النشط للطائرات بدون طيار، وكذلك الإجراءات الرامية إلى التصدي لاستخدامها من قبل الخصم"، مشيرا إلى أن هذه إحدى المهام الرئيسية".

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وفي وقت سابق أعلنت الدفاع البيلاروسية أن مناورات "الأخوة القتالية-2023" العملياتية الاستراتيجية المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستعقد على أراضي البلاد في الفترة من 1-6 سبتمبر.

وحاليا تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي يعود تاريخ تأسيسها للعام 1992، كلا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

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