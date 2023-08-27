الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إيران تعلن الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة في 3 دول

نائب الرئيس الإيراني
نائب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيتو

أعلن داود منظور، نائب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، وتركيا، والعراق، في إطار اتفاق تم بين واشنطن وطهران، يشمل أيضًا تبادلًا للسجناء بين الطرفين.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، عن منظور قوله خلال لقاء مع نخب التخطيط والخبراء الاقتصاديين في البلاد، إنه "تم الإفراج عن جزء ملحوظ من الأصول الإيرانية المجمدة في سول، وبغداد، وأنقرة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأصول من احتياطيات البنك المركزي، وليست تابعة للحكومة". 

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الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

وذكر رئيس منظمة التخطيط والميزانية، أن "الحكومة حاولت زيادة بيع وتصدير النفط، وحققت نجاحًا في هذا المجال، رغم أن تحصيل عوائد النقد الأجنبي يواجه مشاكل على هذا الصعيد (جراء العقوبات الغربية)".

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية قد نقلت عن الرئيس الإيراني، أخيرًا، إن أصول بلاده المفرج عنها في الخارج ستستخدم في تعزيز الإنتاج المحلي.

اتفاق تبادل السجناء بين أمريكا وإيران

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران، في 10 أغسطس الجاري، إلى اتفاق يتضمن إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في طهران، وعدد غير معروف من الإيرانيين المسجونين لدى واشنطن، بعد تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من البنوك في كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار السماح باستخدام طهران لتلك الأموال في الأغراض الإنسانية.

ونقلت إيران في اليوم ذاته، 4 مواطنين أمريكيين معتقلين في السجون إلى الإقامة الجبرية، لينضموا إلى خامس خاضع للإقامة الجبرية بالفعل.

وهذه هي أول خطوة من اتفاق سيُلغى تجميد أموال إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة 6 مليارات دولار وسيسمح للخمسة في نهاية المطاف بمغادرة إيران.

الإطار الزمني لتنفيذ صفقة تبادل السجناء بين أمريكا وإيران

ومن شأن السماح للأمريكيين الخمسة بمغادرة إيران، التخلص من إحدى المنغصات الرئيسية في العلاقة بين واشنطن وطهران اللتين تظلان على خلاف بشأن قضايا أبرزها البرنامج النووي الإيراني.

ومن بين الإيرانيين الأمريكيين الذين سُمح لهم بمغادرة سجن إيفين في العاشر من أغسطس، رجلا الأعمال سياماك نمازي (51 عامًا)، وعماد شرقي (58 عامًا)، والناشط البيئي مراد طهباز (67 عامًا) الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضًا.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حينها، في مؤتمر صحافي، إن إجراءات الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين.

وذكرت إيران أن واشنطن ستفرج أيضًا عن بعض الإيرانيين من السجون الأمريكية.

إيران تستعد لفتح سفارة في دولة عربية جديدة

أربعة سجناء مقابل 6 مليارات دولار، تفاصيل اتفاق أمريكا وإيران بعد إعلانه رسميا

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