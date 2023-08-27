الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وزيرة التجارة الأمريكية تبدأ زيارتها إلى الصين

وزيرة التجارة الصينية،
وزيرة التجارة الصينية، فيتو

أفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، وصلت، مساء اليوم الأحد، إلى الصين؛ بهدف إجراء مناقشات حول العلاقات التجارية بين البلدين.

وجاءت زيارة المسؤولة الأمريكية في وقت تحاول القوتان العالميتان تخفيف التوترات الثنائية، وتسعيان لحل النزاعات الاقتصادية والتجارية بينهما.

 

وزيرة التجارة الأمريكية تزور الصين

وكان في استقبال ريموندو مدير إدارة الأمريكتين وأوقيانيا في وزارة التجارة الصينية لين فنغ، فيما تصافح المسؤولان مبتسمين، وفق ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الصيني العام.

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وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن ريموندو "تتطلع إلى مناقشات بنّاءة بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجه الشركات الأمريكية ومجالات التعاون المحتملة"، فيما ستجري جينا ريموندو زيارة إلى شنغهاي.

من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين ستبلغ الوزيرة مخاوفها، "بينما تأمل في إجراء مناقشات معمّقة" حول "حلّ النزاعات الاقتصادية والتجارية".

 

العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة

وتشوب العلاقات الثنائية خلافات حول العديد من المواضيع، من التجارة مع تايوان إلى بحر الصين الجنوبي.

ومن بين الخلافات الرئيسية، القيود التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير بعض المنتجات الأمريكية إلى الصين، وخاصة التكنولوجيا المتقدمة.

وترى واشنطن أن القيود ضرورية للحفاظ على أمنها القومي، لكن الصين تعتقد أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى كبح نموها الاقتصادي.

وخلال زيارة إلى بكين الشهر الماضي، حاولت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين طمأنة السلطات الصينية بشأن القيود الأميركية المتعددة، فيما زار مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري الصين، في يوليو.

أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فقد زار بكين في يونيو، وهو أرفع مسؤول أمريكي زار البلاد منذ العام 2018.

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