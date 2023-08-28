إسرائيل: اجتماع كوهين والمنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا والتجهيز له

زعم مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، أن اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا على أعلى المستويات في ليبيا".

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز، إن اجتماعا استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبي الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا على أعلى المستويات في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

ودفع نشر أخبار عن اللقاء أمس الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي لا تعترف بإسرائيل، إلى وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل.

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وجاء هذا التصريح بعد أقل من 24 ساعة على إعلان سابق عن اجتماع ايلي كوهين ونجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إيقاف وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، احتياطيا، وإحالتها للتحقيق، مساء الأحد، بينما طلب المجلس الرئاسي الليبي من الدبيبة موافاته بتوضيحا بشأن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما.



جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة الوطنية، بحسب الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة، وعقب الرسالة، تقرر إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها للتحقيق، وكلف الدبيبة وزير الشباب، فتح الله الزاني، مؤقتا بتسيير العمل بوزارة الخارجية.





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