الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد تكليفه بتسيير أعمال وزارة الخارجية في ليبيا، 10 معلومات عن فتح الله عبد اللطيف الزني

فتح الله عبداللطيف
فتح الله عبداللطيف الزني، فيتو

بعد قرار رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها،  عبدالحميد الدبيبة،  بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، كلف فتح الله عبداللطيف الزني والذي يعمل وزير الشباب، بتسيير أعمال وزارة الخارجية.

فتح الله عبد اللطيف الزنى  
 فمن هو فتح الله عبد اللطيف الزني:

 1- ولد في مدينة درنة الليبية

2- والده السفير عبداللطيف الزني الذي تولى عدد من البعثات الدبلوماسية الليبية على مدار ٣ عقود

3- جده الشيخ فتح الله الزني الذي يعتبر من أعيان المدينة. 

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فتح الله عبداللطيف الزني، فيتو

4- حصل فتح الله عبداللطيف الزني على ماجستير في القانون الدولي، وخلال دراسته كان من قيادات الحركة الطلابية.

5- تولى عدة مناصب في الاتحاد العام لطلبة ليبيا . 

6- من أهم المناصب والتي تولاها الأمين العام لاتحاد طلاب وشباب تجمع دول الساحل والصحراء  ووكيل الشؤون الخارجية بالاتحاد  العام لطلبة ليبيا

فتح الله عبداللطيف الزني،  فيتو

7- نشط الزني في الحركة الشبابية العربية والإفريقية وتولى خلالها عدد من المناصب منها مستشار شبابي لأمين عام جامعة الدول العربية.

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8- مثل ليبيا في عدد من المهام بالمنظمات المتخصصة في الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية في الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي.

9- شغل منصب مستشار فني في حكومة الوحدة الليبية.

10- ترأس عدد من الوفود ممثلا لليبيا في المنظمات  الدولية.

وفي وقت سابق أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة،  قرارا بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق.

وجاء القرار رقم 368 لسنة 2023 على خلفية لقاء المنقوش في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية الليبية 
ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، تكون مهمتها التحقيق إداريا مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما ورد في التقرير المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات المتخذة من قبلها، على أن تحيل اللجنة تقرير بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام.

وبمقتضى المادة الثالثة جرى تكليف وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي مؤقتا.

وكانت جبهة النضال الوطني الليبية تابعت الأخبار المعلنة، وغير المعلنة التي تتحدث عن اجتماعات، واتصالات سرية وعلنية مع وزيرة الخارجية للحكومة المنتهية الولاية في طرابلس نجلاء المنقوش.

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