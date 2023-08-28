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خارج الحدود

خبير في الشأن الإسرائيلي يكشف أهداف تل أبيب في ليبيا بعد أزمة نجلاء المنقوش

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد أنور، فيتو

أشعل خبر لقاء  وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين الأسبوع الماضي في روما غضب ليبيا في الساعات الأخيرة حيث خرجت تظاهرات في عدة مدن، لاسيما العاصمة طرابلس، وتظاهر المحتجون أمام مبنى وزارة الخارجية، منددين بالمنقوش، إلا أن الغموض لف مكان تواجد الوزيرة، وسط تلميحات وشائعات وشت بمغادرتها البلاد عبر مطار معيتيقة إلى تركيا.

واقتحم المحتجون مبنى وزارة الخارجية وأضرموا النيران في الطرقات وطالبوا من أمام مبنى رئاسة الوزراء بإسقاط الحكومة، فيما تجمهر بعضهم أمام منزل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بمنطقة النوفلين في طرابس، وذلك على الرغم من أن الدبيبة كان قد أعلن إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق من قبل لجنة مشكلة من وزيرة العدل ووزير الحكم المحلي وعضو من ديوان رئاسة الوزراء، فيما طالب المجلس الرئاسي الحكومة بتقديم تفسيرات حول هذا اللقاء.

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ودفع  ذلك اللقاء  الذي أثار غضب  الدولة الليبية إلى التساؤلات حول أهداف اسرائيل  في ليبيا،  ليرد بدوره الدكتور أحمد فؤاد أنور الخبير في  الشأن الإسرائيلي  موضحًا أن إسرائيل انتهكت الاتفاق الضمني حول سرية اللقاء الفريد من نوعه بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش  ونظيرها الإسرائيلي ايلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن تسريب ذلك اللقاء جاء رغبة من الحكومة الإسرائيلية في إلهاء الجماهير المناصرة لها عن  المشاكل الحقيقية في الداخل، بالإضافة إلى أنها تبحث عما يحشدهم خلفها بمعنى أن هناك بعض الأنصار سيرون أن هذا إنجاز تحقق لكن إفشاء الخبر جاء بضرر كبير على الحكومة الإسرائيلية  وإسرائيل، وربما أفسد الترتيبات التي كان يتم  العمل بها منذ أيام  القذافي.

وأوضح أنه كان هناك مسعى إيطالي تدخلت فيه كاميليا السادات حينها  لكي يزور عدد من اليهود من أصول ليبيه ليبيا، وبالفعل زاروها وقال القذافي حينها " على من يرغب زيارة ليبيا لا بد وأن يأتي برفقة تكنولوجيا نزع الألغام في مقابل السماح لهم بزيارة الدولة، فتلك الجهود التراكمية تسعى أيضا من  جانب إسرائيل لتقويض الجهود الليبية لحشد أفريقيا في التصويت ضد إسرائيل في المنابر الدولية، وهو ما نجح فيه القذافي إلى حد ما.

 وأضاف  الخبير في الشأن الإسرائيلي، إلى أن ليبيا بالنسبة لإسرائيل تتمتع بموقع استراتيجي على البحر المتوسط ولها حدود مع الدول الأفريقية والعربية مهمة ولديها ثروات وأيضا إسرائيل تسعى إلى نصيب لها من الكعكة في إعادة الإعمار، فبالتالي هذه الملفات بالنسبة لإسرائيل أولوية ثابتة، لكن اللهث وراء المانشيتات من جانب حكومة نتنياهو ربما يكون له أثر سلبي على المحك  من غضبة الشارع وإبعاد المنقوش بل ومغادرتها ليبيا على عجل، وهو ما يؤكد أن هناك رفضا شعبيا لهذه التحركات  وحصاد  تافهة  بالنسبة لإسرائيل في مقابل الخسائر التي جنتها من إفشاء سرية اللقاء.

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وزيرة الخارجية الليبية إيلي كوهين الحكومة الإسرائيلية الخارجية الليبية تركيا

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