المبعوث الأممي إلى ليبيا: هناك حاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، أن هناك حاجة لحكومة موحدة في البلاد تهيئ الظروف لإجراء الانتخابات، مؤكدا على الالتزام بالعمل على إعادة السلام والاستقرار.



توحيد مصرف ليبيا المركزي

ويأتي ذلك بعد خطوة توحيد مصرف ليبيا المركزي قبل أسبوع، وهي خطوة وصفها الكثير بأنها إيجابية نحو توحيد البلاد وإنهاء الانقسام.



وتسعى ليبيا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك من خلال الاتفاق على اللوائح المنظمة لها والتي اتفقت عليها لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

والأسبوع الماضي استضافت مدينة بنغازي، قمة ثلاثية بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.

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مسار الانتخابات المزمع إجراؤها

وفي هذا السياق أكدت مصادر لوكالة "نوفا" الإيطالية أن اللقاء هدفه تنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع في ليبيا، ومسار الانتخابات المزمع إجراؤها، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة".

خارطة الطريق من أجل إنهاء الأزمة الليبية

وأكدت المصادر وصول المنفي إلى بنغازي صباح اليوم، وكان استقباله بمطار بنينا الدولي عقيلة صالح.

واعتمد مجلس النواب الليبي في جلسته بمدينة بنغازي خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة “6+6” المُشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، مع إدخال بعض التعديلات والملاحظات التي اقترحها النواب.

الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أيضًا فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يومًا بدءًا من تاريخ اعتماد خريطة الطريق.

وشدد صالح على أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، وأن الثقة تمنح على أساس البرنامج الذي تتقدم به الحكومة وطريقة عملها.