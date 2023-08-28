الإثنين 28 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طبيب مناعة يحذر من تزايد العدوى بالأمراض التنفسية في سبتمبر (فيديو)

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، من تزايد العدوى بالأمراض التنفسية خلال شهر سبتمبر القادم، سواء عدوى المتحور الجديد من فيروس كورونا أو نزلات البرد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو الإنفلونزا.

إجراءات الوقاية والحماية وتناول التطعيمات ضد فيروس كورونا 

أوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة، أنه لهذا السبب يجب اتباع إجراءات الوقاية والحماية وتناول التطعيمات ضد فيروس كورونا وأيضا التطعيمات ضد فيروس الإنفلونزا.

أشار  إلى أنه في حالة الإصابة بأي عدوى تنفسية يجب تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الخروج من المنزل لمنع نقل العدوى للآخرين وتناول الغذاء الصحي ورفع المناعة، وتناول الأدوية التقليدية لعلاج نزلات البرد وسوف يتماثل المريض الشفاء.

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فيروس كورونا، فيتو

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب حاليًّا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.

 سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5

أوضحت الصحة العالمية أن المتحور (EG.5) إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

وأكدت  أنه  تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.

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