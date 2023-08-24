الجمعة 25 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

هل يسبب متحور كورونا الجديد EG5 أعراضا تنفسية؟ (فيديو)

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة: إن فيروس كورونا لم ينته، مشيرا إلى أن آخر تحور له أوميكرون تعرض إلى تحورات فرعية منها المتحور الجديد EG5. 

أعراض كورونا تشبه نزلات البرد 

أوضح استشاري الحساسية والمناعة لـ"فيتو" أن فيروس كورونا انخفضت أعراضه بنسبة كبيرة وأصبحت تشبه نزلات البرد، لافتا إلى أنه نتيجة ظهور متحور جديد وضعتها منظمة الصحة العالمية قيد الاهتمام وليس القلق لأنه بدأ ينتشر سريعا. 

وأكد أن المتحور الجديد غير مقلق نهائيا ولا تسبب أعراضه أي خطورة، مشيرا إلى أن الأعراض تأتي في صورة زكام ورشح واحتقان في الحلق وارتفاع في حرارة الجسم من الدرجة المتوسطة وصداع وآلام في العظام.

 

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حدوث أعراض صعوبة التنفس 

وأوضح أنه قد تحدث أعراض تنفسية أي صعوبة في التنفس إلا أنها نادرة الحدوث، مشيرا إلى أن الخوف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

فيروس كورونا 

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب حاليًّا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

 

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

 

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.

 

المتحور EG.5، إنه أحد  السلالات  الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 

أوضحت الصحة العالمية أن المتحور (EG.5) إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

 

وأكدت  أنه  تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال  منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.

 

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