بعد النقاب، فرنسا تقرر حظر ارتداء الطالبات المسلمات العباءة في المدارس

حظر ارتداء العباءة في المدارس، أعلن وزير التعليم الفرنسي جابرييل عتال، أمس الأحد، قبيل بدء العام الدراسي الجديد، أنه حظر على الطالبات المسلمات في المدارس الحكومية ارتداء العباءة.

وتفرض فرنسا حظرا صارما على الرموز الدينية في المدارس الحكومية، منذ ألغت قوانين تعود إلى القرن التاسع عشر أي نفوذ كاثوليكي على التعليم الحكومي، وهي تعمل جاهدة الآن لتحديث الإرشادات للتعامل مع الأقلية المسلمة المتزايدة العدد.

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وحظرت السلطات الحجاب في المدارس عام 2004، وأقرت حظرا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010 مما أثار غضب بعض أفراد الجالية الإسلامية التي تضم نحو 5 ملايين نسمة.

وقال الوزير عتال في مقابلة مع قناة "تي إف 1" التلفزيونية: "لقد قررت أنه لم يعد ممكنا ارتداء العباءة في المدارس".

وأضاف "عندما تدخل فصلا دراسيا، ينبغي ألا يكون بوسعك التعرف على ديانة الطلاب بمجرد النظر إليهم".

منع وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الحكم

من جانب آخر يقود وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان جهودا من أجل الوصول إلى حل لمنع وصول زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الحكم، في حين تظهر طموحاته للانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل متزايد.

وقال دارمانان، خلال افتتاح تجمع سياسي في معقله توركوان (شمال) بحضور عدد من المسؤولين، بينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن: "لا يمكن أن ندع لوبن تواصل مسيرتها المحتومة نحو السلطة".

وأثار دارمانان (40 عاما)، الذي يشبّهه كثيرون بالرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي (2007-2012)، جدلا داخل الغالبية بتطرقه صراحة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرا من "احتمال كبير" بأن تفوز زعيمة التجمع الوطني فيها.

من هي مارين لوبان؟



بحسب شبكة «BBC» البريطانية، ولدت مارين لوبان عام 1968 في مدينة نويي الفرنسية، وهي البنت الصغرى لمؤسس حزب الجبهة الوطنية، جان ماري لوبان، من زوجته الأولى، بييريت.

درست القانون في باريس وحصلت على شهادة الكفاءة المهنية في المحاماة، وأصبحت محامية.

تزوجت مرتين وأنجبت ثلاثة أولاد من زوجها الأول، فرانك تشافروي، (جيان ولويس وماتيلد). وبعد طلاقها من تشافروي في عام 2000، تزوجت في عام 2002 من إريك لوريو، السكرتير الوطني السابق للجبهة الوطنية، وانفصلا عام 2006.