الأحد 27 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم، عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك بدلا من موسى.. الأهلي يعير قندوسي لسيراميكا.. وليفربول يفوز على نيوكاسل

عماد البناني، فيتو
عماد البناني، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” والتي كان أبرزها:

 

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

قررت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تكليف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة سر تعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، بدلا من اللواء حسن موسى، رغم أن الأخير لم يمر على تعيينه سوى 6 أيام فقط.

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كرة اليد، الزمالك يخسر لقب البطولة العربية أمام الكويت الكويتي (صور)

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، أمام الكويت الكويتي بنتيجة (30-31)، في نهائي البطولة العربية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

رسميًا، الأهلى يعلن إعارة قندوسي إلى سيراميكا

الأهلى، أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إعارة أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عماد البناني يكشف مهمته الأولى بعد تكليفه برئاسة الزمالك

نادي الزمالك، قال الدكتور عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، المدير التنفيذي لنادي الزمالك: إن "الزمالك قلعة رياضية كبيرة صرح لا يغفل ومهمتنا التي جئنا من أجلها هي الدعوة لجمعية عمومية انتخابية".

دوري أبطال أفريقيا، الأهلى يواجه سان جورج الإثيوبي في دور الـ 32

دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سان جورج الإثيوبي في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2023-2024.

منافسة قوية بين 4 لاعبين على أفضل مهاجم في الدوري المصري

اختارت رابطة الأندية المصرية، 4 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل مهاجم في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي 2022- 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية صورا للرباعي.

ليفربول بـ 10 لاعبين يخطف فوزا مثيرا من نيوكاسل 1/2 في الدوري الإنجليزي

خطف ليفربول بـ 10 لاعبين فوزا قاتلا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / 1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

مرموش يسجل هدفا قاتلا في تعادل فرانكفورت وماينز بالدوري الألماني ( فيديو )

تعادل فريق ماينز مع نظيره آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميوا أرينا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني - البوندسليجا.

مانشستر سيتي يقتنص فوزا صعبا من شيفيلد 2-1 ويتصدر الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب بارامول لين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

الدوري الإسباني، برشلونة يحقق فوزا مثيرا على فياريال 3/4

الدوري الإسباني، فاز فريق برشلونة على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت في  الجولة الثالثة من الليجا  وأقيمت  على ملعب لا سيراميكا معقل فريق فياريال.

هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج 1/3 في الدوري الألماني

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق ثاني انتصاراته في الدوري الألماني هذا الموسم على حساب أوجسبورج بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المسابقة.

 

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