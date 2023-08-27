أخبار الرياضة اليوم، عماد البناني مديرا تنفيذيا للزمالك بدلا من موسى.. الأهلي يعير قندوسي لسيراميكا.. وليفربول يفوز على نيوكاسل

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في “فيتو” والتي كان أبرزها:

قررت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تكليف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة سر تعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، بدلا من اللواء حسن موسى، رغم أن الأخير لم يمر على تعيينه سوى 6 أيام فقط.

Advertisements

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، أمام الكويت الكويتي بنتيجة (30-31)، في نهائي البطولة العربية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

الأهلى، أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إعارة أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي الزمالك، قال الدكتور عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، المدير التنفيذي لنادي الزمالك: إن "الزمالك قلعة رياضية كبيرة صرح لا يغفل ومهمتنا التي جئنا من أجلها هي الدعوة لجمعية عمومية انتخابية".

دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سان جورج الإثيوبي في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2023-2024.

اختارت رابطة الأندية المصرية، 4 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل مهاجم في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي 2022- 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية صورا للرباعي.

خطف ليفربول بـ 10 لاعبين فوزا قاتلا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / 1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تعادل فريق ماينز مع نظيره آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميوا أرينا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني - البوندسليجا.

حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب بارامول لين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

الدوري الإسباني، فاز فريق برشلونة على فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من الليجا وأقيمت على ملعب لا سيراميكا معقل فريق فياريال.

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق ثاني انتصاراته في الدوري الألماني هذا الموسم على حساب أوجسبورج بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية



