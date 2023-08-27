الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

سر الإطاحة بالمدير التنفيذي للزمالك بعد 6 أيام وتعيين عماد البناني

وزير البشاب والرياضة
وزير البشاب والرياضة مع الدكتور عماد البناني، فيتو

الزمالك، قررت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تكليف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

 سر تعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة سر تعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، بدلا من اللواء حسن موسى، رغم أن الأخير لم يمر على تعيينه سوى 6 أيام فقط، مؤكدا أن الأيام الأولى أثبتت أن النادي بحاجة إلى شخص صاحب خبرات كبيرة، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد دعوة للانتخابات وتنقية كشوف العضويات وفتح باب الطعون على المرشحين وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تسبب أزمات.

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وأضاف المصدر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لم يجد أفضل من الدكتور عماد البناني كونه قضى عمره في وزارة الشباب والرياضة ويعلم اللوائح والقوانين، بالإضافة إلى أنه كان رئيسا سابقا للمجلس القومي للرياضة بدرجة وزير الرياضة سابق وهو ما يمنحه أفضلية في التعامل مع أي أزمات.

وتابع المصدر: “الأيام الأولى للجنة الثلاثية في نادي الزمالك شهدت أزمات مع الموظفين وقرارات قوية رغم أن اللجنة هدفها تسيير الأعمال، وهو ما كان سببا في تغيير المدير التنفيذي، خاصة أن الفترة المقبلة تتطلب الهدوء لتخطي المرحلة الصعبة”.   

 

وزارة الشباب والرياضة تعلن انتهاء مهلة استقالة مجلس الزمالك

وكانت وزارة الشباب والرياضة، أعلنت رسميا انتهاء المهلة القانونية المقررة لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادي الزمالك، لتصبح الاستقالة نهائية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي: “في ضوء الإجراءات القانونية المتخذة لإدارة شئون نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرارًا يتضمن تكليف الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديرًا تنفيذيًا لنادى الزمالك ورئيسًا للجنة المشكلة لإدارة شئون النادي وذلك نظرًا للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفترة المقبلة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق احكام قانون الرياضة 71 لسنة 1971 مع توجيه الشكر  اللواء / حسن موسي”.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون نادي الزمالك تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادي وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بندًا لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادي الزمالك.

 

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