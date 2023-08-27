كرة اليد، الزمالك يخسر لقب البطولة العربية أمام الكويت الكويتي (صور)

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة أحمد رمضان هتلر المدير الفني، أمام الكويت الكويتي بنتيجة (30-31)، في نهائي البطولة العربية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم الزمالك على الكويت الكويتي بنتيجة (18-16).

الكويت الكويتي يتأهل لمونديال الأندية

بهذه النتيجة يتأهل الكويت الكويتي مباشرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد (سوبر جلوب)، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

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مشوار الزمالك في البطولة العربية

وخاض الزمالك خلال البطولة عدد كبير من المباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

الزمالك (34) - (28) وفاق عين التوتة الجزائري

الزمالك (32) - (33) العربي الكويتي

الزمالك (28) - (24) مضر السعودي

الزمالك (51) - (14) الشعلة اليمني

دور الـ8

الزمالك (36) - (27) الحشد العراقي

دور الـ4

الزمالك (29) - (24) مضر السعودي

النهائي

الزمالك (30) - (31) الكويت الكويتي

تشكيل الجهاز الفني للزمالك

يقود الفريق فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبدالباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

أزمات ضربت الزمالك في البطولة

وعانى الزمالك عدد من الأزمات قبل وخلال مشاركته في منافسات البطولة العربية للأندية، أبرزها وجود مستحقات ومديونيات لصالح المدير الفني السابق للفريق ماتيو جارالدا، كادت أن تتسبب في استبعاد القلعة البيضاء من البطولة بقرار من الاتحاد الدولي قبل أن يتم حل الأزمة.

البنك الأهلي يحصد برونزية البطولة العربية

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي البنك الأهلي بقيادة عمرو الجيوشي المدير الفني، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، خلال مشاركته في منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وحصد فريق البنك الأهلي برونزية البطولة العربية بعد الفوز على مضر السعودي بنتيجة (29-28)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد.

وكان البنك الأهلي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام الكويت الكويتي، فيما تلقى مضر السعودي هزيمة ثقيلة في الدور نفسه أمام الزمالك المصري.