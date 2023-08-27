الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج 1/3 في الدوري الألماني

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق ثاني انتصاراته في الدوري الألماني هذا الموسم على حساب أوجسبورج بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من المسابقة.

أهداف بايرن ميونخ جاءت عن طريق فيليكس أودوخاي (هدف عكسي) وهاري كين "ثنائية" في الدقائق 32، 40 و69، فيما أحرز ديون بيليو هدف أوجسبورج الوحيد بالدقيقة 86.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة السادسة، محتلا المركز الثاني خلف يونيون برلين بفارق الأهداف، فيما توقف أوجسبورج عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

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تفاصيل مباراة بايرن ميونخ وأوجسبورج

سيطر بايرن ميونخ على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء، لكنه فشل في ترجمة ذلك إلى خطورة على مرمى الضيوف.

وعلى عكس التيار، كاد أوجسبورج أن يصطاد شباك أصحاب الأرض من أول فرصة سنحت له بعدما تلقى ديميروفيتش تمريرة حريرية داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بجوار القائم، مهدرا هدف التقدم.

وحاول جوريتسكا تجربة حظه بتسديدة بعيدة المدى، لكن الحارس فين داهمين كان لها بالمرصاد.

ومع كثرة المحاولات، استطاع بايرن تسجيل هدف التقدم بنيران صديقة بعدما سدد ساني كرة تصدى لها الحارس داهمين، لكنها ارتطمت بجسد المدافع فيليكس أودوخاي قبل أن تتجاوز خط المرمى.

ومنح الحكم ركلة جزاء لصالح بايرن بعدما ارتطمت الكرة بيد نيكلاس دورش، ليمنع تسديدة كيميتش من الوصول للمرمى.

وانبرى هاري كين لتنفيذ ركلة الجزاء، مسجلا منها هدف تعزيز تقدم فريقه قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول ب5 دقائق.

وارتقى بريشا مهاجم أوجسبورج لعرضية من الجهة اليسرى، موجها الكرة بضربة رأسية أعلى العارضة، لينتهي الشوط بتقدم بايرن (2-0).

بايرن ميونخ، فيتو

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، كاد زفن أولريتش أن يورط بايرن في هدف أول للضيوف بعدما ارتكب خطأ في الخروج من مرماه، كان روبن فارجاس قريبا من استغلاله بتسديدة بعيدة المدى، لكن الحارس الألماني تدارك خطأه وتصدى للكرة.

 

وحرم داهمين أصحاب الأرض من الوصول لشباكه للمرة الثالثة بعدما تصدى لكرة وجهها جنابري بضربة رأسية، لتتحول إلى ركنية، كاد أوباميكانو أن يسجل منها هدفا لولا اصطدام الكرة بأحد المدافعين.

 

وانطلق ديفيز على الجهة اليسرى قبل أن يرسل عرضية أرضية نحو كين، الذي قابلها بلمسة مباشرة إلى الشباك، موقعا على هدفه الثاني والثالث لفريقه.

 

وكان هاري كين قريبا من إصابة المرمى للمرة الثالثة بعدما قابل عرضية لايمر بضربة رأسية، حادت عن مرمى الضيوف.

 

وقبل نهاية الوقت الأصلي ب4 دقائق، قلص أوجسبورج النتيجة عبر البديل بليو، الذي تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة في الشباك بسهولة.

 

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