الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

مانشستر سيتي يقتنص فوزا صعبا من شيفيلد 2-1 ويتصدر الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

حقق مانشستر سيتي فوزا صعبا على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب بارامول لين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وسيطر مانشستر سيتي بشكل مطلق على مجريات الشوط الأول، وألغى الحكم هدفا سجله ناثاني آكي للسيتي بداعي التسلل في الدقيقة 20، كما أهدر هالاند ضربة جزاء في الدقيقة 37 بعد سدد الكرة في القائم.

وفي الشوط الثاني، سجل هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 63، وتعادل بوجلي لفريق شيفيلد في الدقيقة 85، وأضاف رودري الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 88.

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وبهذا الفوز يرفع حامل اللقب مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد 

إيدرسون، كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جوسكو جفارديول، رودري، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، جاك جريليش، جوليان ألفاريز، إيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي وشيفيلد، فيتو

تشكيل شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي 

فودرينيجهام، بالدوك، أحمدوزيتش، إيجان، روبنسون، أوزبورن، ناروود، سوزا، هامر، تراوري، أوسولا.

مانشستر سيتي وشيفيلد، فيتو

حالة جوارديولا بعد العملية الجراحية 

كشف خوانما ليلو المدرب المساعد لنادي مانشستر سيتي عن الحالة الصحية لبيب جوارديولا بعد العملية الجراحية التي أجراها الأخير بسبب مشكلة في الظهر، مؤكدا أن الجراحة كانت ناجحة، وأن تعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت.

وسيتولى خوانما ليلو قيادة مانشستر سيتي في مباراتي شيفيلد يونايتد وفولهام يومي 27 أغسطس و2 سبتمبر بالجولة الثالثة والرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليلو في تصريحات صحفية: “جراحة بيب جوارديولا كانت ناجحة، وتعافيه يجب أن يستغرق بعض الوقت، أنا سعيد برؤيته يتعافى بالشكل الصحيح”.

وفجر مدرب مانشستر سيتي مفاجأة بأن جوارديولا سياسهم في إدارة مباراتي مانشستر سيتي أمام شيفيلد وفولهام من منزله قائلا: "الاتصال سيكون مستمرا، بيب يراقب شيفيلد الآن، المهم هو صحته، هذا لا يمنعه من أن يكون على طبيعته، إنه يركز بشكل كامل على المباراة، جوارديولا سيكون على اتصال معنا أثناء المباراة عن طريق الهاتف، ورغم أنه ليس معنا لكن ما سيقوله سيحدث".

كما علق خوانما ليلو، مساعد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أنباء اقتراب كالفن فيليبس لاعب الفريق من الانتقال إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر سيتي يتعادل سلبيا مع شيفيلد في الشوط الأول وهالاند يهدر ضربة جزاء

مانشستر سيتي يكشف طريقة إدارة جوارديولا مباريات الفريق من منزله

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